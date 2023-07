El lanzamiento de un nuevo dólar agro, encarece el ahorro y las importaciones

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Con el título de "simplificación cambiaria", el Gobierno devaluó el dólar ahorro un 10% y así lo equipara al tipo de cambio solidario y tarjeta, y se achica, al menos en uno, el abanico de dólares, uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera, las 900.000 personas que compraban un promedio de 150 dólares mensuales pasarán de pagar un tipo de cambio de $464,47 que abonaron hasta el viernes a unos $492,63.

No obstante, este dólar sigue siendo el más barato del mercado, tres pesos por debajo de lo que cerró el dólar MEP el viernes ($499).

Habrá que ver este lunes en la City qué impacto tiene el paquete de medidas que anunció el Gobierno, tanto en el MEP como en el CCL.

Según fuentes consultadas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no debería haber impacto, porque estas medidas no modifican las ofertas de bonos o acciones.

El que se mantiene es el dólar Qatar para consumos superiores a US$ 300 mensuales y cerró el viernes a $563.

Dólar Solidario y Dólar Tarjeta (tarjeta hasta USD 300 mensuales): se conforman de la cotización del dólar oficial, más la suma del 30% de Impuesto PAIS y un 45% de Percepción Ganancias, es decir un 75% por encima del oficial.

En tanto que al dólar Qatar hay que sumarle otra percepción de 25% de impuesto sobre los Bienes personales, lo que lleva el recargo al 100%.

Estas medida, junto con el resto de las anunciadas, serán aplicadas por una Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El Gobierno hizo foco en que estas medidas deben tomarse por el impacto de la sequía y la caída de la recaudación que aún no logra recuperarse.



OTRAS MEDIDAS

Adicionalmente a la simplificación cambiaria, el Gobierno implementará, como se venía adelantando, el Impuesto PAIS para las importaciones tanto de bienes como de servicios. También habrá un dólar más alto para las economías regionales.

En ese sentido, a la importación de bienes se aplicará una alícuota del impuesto PAIS de 25% para todos los servicios, quedando exceptuados: fletes a los que se le aplicará una alícuota de 7,5%; salud y educación, por artículo 36 de la Ley 7.541; y recitales, porque ya paga el 30%.

El impuesto lo perciben los bancos al momento en que los importadores acceden al MULC. Estos impuestos no se aplicarán si se paga con dólares propios.

Además, se aplicará una alícuota de Impuesto PAIS de 7,5% para todos los bienes importados. Se exceptúan: Medicamentos y material para combatir el fuego, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541; suntuarios, porque ya pagan el 30%; combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía.

Este impuesto no se aplicará para insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, buscando que no impacte en la inflación.

La generalización del impuesto PAÍS apunta a que quien adquiera un servicio y quiera girar divisas al exterior el banco va a a aplicar la percepción. Uno de los puntos a resaltar de la medida es que el hecho imponible del impuesto no es la importación sino la utilización de moneda extranjera.

Por esto mismo es posible con la misma legislación de impuesto PAIS aplicar el impuesto a las importaciones. Se aplica el impuesto con los permisos de la ley por la adquisición de moneda extranjera y no es necesaria una ley adicional que debiera pasar por el Congreso.

Economías Regionales: se reconocerá un tipo de cambio de $340 por dólar para las exportaciones que se liquiden hasta el 31 de agosto. El Gobierno espera recaudar unos 2.000 millones de dólares con esta mejora del tipo de cambio, sobre todo apoyado en la liquidación de maíz.

Allí el riesgo se encuentra en que esto impacte sobre todo en el precio del pollo, ya que se utiliza como alimento de la industria avícola. Por lo que el Gobierno establecerá una cuota en el mercado local para asegurar lo que necesitan los productores. También se hará una compensación a los productores.