Passerini logró imponerse ante De Loredo en Córdoba

BUENOS AIRES, 24 (NA). - En una insólita situación, marcada por la demora de la difusión de datos del escrutinio y la decisión del radical Rodrigo de Loredo de reconocer su derrota, Daniel Passerini, el candidato a intendente de Córdoba Capital de Hacemos Unidos por Córdoba, se convirtió en el jefe comunal electo.

Aunque los datos debían conocerse a partir de las 21:00, recién media hora después la página oficial comenzó a brindar información.

Ese tiempo hizo que el propio De Loredo terminara con la intriga y saliera a reconocer su derrota, aún sin contar con un solo dato oficial del escrutinio.

"Todavía no hay ningún número oficial, pero tenemos nuestras mesas testigos y nos permite reconocer que la diferencia ya está del otro lado. Queremos ante todo reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de la ciudad, Daniel Passerini", sostuvo el principal postulante opositor, quien contó en el búnker con el apoyo de toda la plana mayor de Juntos por el Cambio.

Luego de su discurso, el portal del escrutinio comenzó a difundir los datos. Con el 69% de las mesas escrutadas, Passerini obtenía el 47,50% de los votos, mientras que De Loredo alcanzaba el 40,62%.

Minutos después, fue el turno del intendente electo de hacer uso de la palabra en el búnker de Hacemos Unidos por Córdoba, quien estuvo acompañado por el gobernador saliente, Juan Schiaretti; y por su sucesor, Martín Llaryora.

"El pueblo de Córdoba nos eligió para que siga para adelante. Somos gente de respeto y en la política no es todo o nada. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros adversarios de Juntos por el Cambio", señaló Passerini.

Además, destacó la figura del saliente jefe comunal y gobernador electo de la provincia, Martín Llaryora: "Es un enorme intendente y un enorme dirigente político. Fue el que más trabajó para que yo sea intendente de Córdoba".

"Esto no nos cambia, porque el objetivo va a ser siempre el mismo", destacó el referente peronista, quien afirmó que seguirá atendiendo como médico en su consultorio.