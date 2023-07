Elecciones 2023: los competidores que quedan salen de nuevo a pista

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - Este lunes culminará el escrutinio definitivo en la Secretaría Electoral bajo la técnicamente impecable conducción del secretario Pablo Ayala, y de esa manera se proclamarán los candidatos en toda la Provincia, para que comiencen a caminar rumbo a las elecciones generales del 10 de setiembre. Esta vez con un aditamento adicional debido al calendario fijado por Omar Perotti: se entremezclarán con las PASO nacionales del venidero 13 de agosto, donde Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta comenzaron a dirimir su puja el 16 de julio a través de los ahijados en Santa Fe, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.



UN TRIUNFO POR

DEMÁS ESPERANZADOR

Maximiliano Pullaro ganó las PASO en Unidos para Cambiar Santa Fe (la franquicia local de Juntos por el Cambio, aunque indigeste a los socios del PS). Su padrino político es Horacio Rodríguez Larreta (aunque Pullaro siempre manifestó su respeto y cariño por Patricia Bullrich, y viceversa) quien no sólo lo acompañó en Rosario la noche triunfal, sino que cuatro días después volvió a Rosario para solidificar ambas campañas –la de él y la futura de Pullaro- haciendo hincapié en la fortaleza discursiva de Pullaro en campaña: la necesidad de que Rosario tenga fuerzas federales a disposición para combatir el narcotráfico.

Mientras tanto el barlettismo, a cargo de la campaña de Patricia Bullrich, organizó una velada gastronómica en el Club del Orden de esta capital, con representantes locales y del centro-norte y la presencia de los precandidatos a diputados nacionales, a manera de lanzamiento del comando de campaña.

El dirigente Darío Boscarol pidió “repartir los votos casa por casa y fiscalizar cada una de las casi nueve mil mesas”, en tanto que Mario Barletta alentó para que “ojalá Larreta saque muchos votos; pero muchos más Patricia (Bullrich) para ganarle al kirchnerismo”. Este discurso fue reafirmado por el precandidato (y actual diputado nacional) José Núñez (PRO) quien ponderó a Larreta: “Horacio, a quien conozco, es una persona preparada, pero Patricia es lo que necesita el país en este momento”, definió.

Se nota que aprendieron la lección de las PASO.



EL PERONISMO

VA POR LA ÉPICA

Los cinco precandidatos santafesinos a diputados nacionales de Unión por la Patria encabezados por Germán Martínez, se juntaron en esta capital para una reunión de trabajo, y ante la prensa admitieron que la derrota del peronismo en la Provincia de Santa Fe no es el mejor escenario de cara al futuro provincial y nacional, pero se manifestaron confiados en que la ciudadanía ponderará los logros del gobierno nacional, y en especial del ministro de Economía Sergio Massa, haciendo notar que el gobernador Omar Perotti, que tiene su propia patriada rumbo al 10 de setiembre, los acompañará también en la interna nacional del 13 de agosto.

El presidente del PJ local, Ricardo Olivera, confirmó la convicción de Martínez sobre el acompañamiento del Gobernador a los precandidatos nacionales, a la vez que no dudó en que el magro resultado del domingo se podrá revertir: “Nosotros estamos todos unidos detrás del candidato Marcelo Lewandowski, quien en breve anunciará los 8 ejes de campaña, mientras ellos ya marcaron sus diferencias”, vaticinó.

El senador provincial por el departamento Rosario, Miguel Rabbia, quien ocupó la banca de Lewandowski cuando éste asumiera en el Senado de la Nación, no tiene la más mínima duda de que el traspié del domingo será invertido: “la gente votó en una interna y el 40% no fue a las urnas; en setiembre se juega otro partido”, se esperanza quien ahora ocupará una banca de diputado provincial.

En verdad es apasionante la expectativa de Rabbia -¿o es otra cosa?- si a los fríos números de las PASO nos atenemos: 36 puntos de ventaja obtuvo Unidos para Cambiar Santa Fe sobre Juntos Avancemos; y a su vez Maximiliano Pullaro quedó 13 puntos arriba de Marcelo Lewandowski.

Más cerca estaría Omar Perotti de dar vuelta la elección en la categoría de diputados que encabezó, pues tan solo 6 puntos lo separan de Unidos (Clara García). Hacia allí se concentrarán todos los esfuerzos y recursos para dar vuelta la elección que garantiza 28 bancas y la presidencia de la Cámara, con el uso de la lapicera inclusive.

De todos modos, Perotti partió en misión comercial a la India con el sinsabor de haber “colado” nada más que 16 diputados propios en la lista de constitucionales 28 que él encabeza. La “lógica” indicaba 20 postulantes para arriba, por el rango de quien lideraba esa grilla, más allá de que participaban 5 listas; ahora todos pujando para el triunfo de Perotti.



LA ELECCIÓN DE LOS

LIDERAZGOS

Hace tiempo en estas páginas, planteábamos que las elecciones PASO del 16 de julio también definirían liderazgos políticos adormecidos en las principales fuerzas. En el socialismo, el “lifschismo” con el triunfo de Clara García sobre Antonio Bonfatti erigió a la viuda del ex gobernador Miguel Lifschitz como indiscutida jefa interna en su Partido.

Antonio Bonfatti decidió competir como precandidato a diputado enfrentándola, luego de fracasar las negociaciones para una lista de unidad; “me quieren jubilar” se le escuchó decir al ex Gobernador, quien hoy repite “estamos vivos”, aunque no hizo la elección que hubiera deseado.

Si el escrutinio definitivo ratifica el provisorio, el sector de Clara García habrá obtenido ocho bancas, mientras que Bonfatti se alzará con cinco. Trece escaños para el socialismo (hoy ostenta 14) le da oxígeno a un partido que supo liderar al Frente Progresista en sus tres períodos en la Casa Gris.

La aplastante victoria de Pullaro sobre Losada no dejó margen para dudas sobre la preponderancia electoral de Neo – Evolución en términos nominales, sobre el sector M.A.R que auspició a la senadora nacional.

Pero como la política se lee desde el Parlamento, ahí la cosa cambia de color: la lista de diputados de Pullaro que encabezaba el santafesino José Corral, al momento de redactar estas líneas quedaba debajo de la grilla liderada por la socialista Clara García, ocupando el tercer lugar Dionisio Scarpín.

Si Unidos lograre cimentar en las generales el triunfo de las PASO también en Diputados, Maximiliano Pullaro deberá hacer gala de su maestría y cintura política para amalgamar –sobremanera para la presidencia de la Cámara – los distintos sectores que conforman Unidos, donde el propio tendría ocho bancas, las mismas que Clara García; seguido por los siete candidatos que jugaron con Losada – Scarpín, y finalmente Antonio Bonfatti con cinco escaños.

En cambio en el peronismo las cosas quedaron indefinidas, pues si bien Lewandowski individualmente obtuvo más votos que Omar Perotti, las performances no esperadas de ambos en cada categoría, relativizó todo. Empate técnico.

Habrá que aguardar hasta el domingo 10 de setiembre para sacar conclusiones.