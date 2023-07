Malas calificaciones en matemática y lengua para estudiantes santafesinos

En el marco de la campaña electoral para las elecciones santafesinas de este año, la problemática educativa en la Provincia se ha hecho espacio en la agenda de algunos candidatos, principalmente de la oposición, que cuestionan medidas erráticas adoptadas por el Ministerio de Educación de Santa Fe durante la actual gestión provincial y el desempeño de los estudiantes en las distintas evaluaciones.

A mediados de junio se publicó el informe de las Pruebas Aprender 2022 de estudiantes de secundaria, a nivel nacional, con resultados que dejaron en evidencia la catastrófica decadencia que está atravesando la educación en Argentina. Las evaluaciones se efectuaron el 19 de octubre del año pasado y en el caso de la Provincia alcanzó a 28.724 alumnos de 5to y 6to año (12.870 varones, 14.817 mujeres y 1.037 X + NC) de 675 escuelas urbanas y 205 rurales (562 estatales y 318 privadas). En estos últimos días se presentó el informe desagregado por jurisdicción: Santa Fe sigue la tendencia de la media nacional.

“El Ministerio de Educación de la Nación oficializó, lo que según ellos es una “leve caída” de los índices, respecto a 2019 y, además, relaciona estos resultados con la pandemia y no con la mala gestión educativa cuando mantuvieron de manera deliberada las escuelas cerradas 1 año y medio”, expresó Virginia Valenzisi, docente, diplomada en Supervisión y Acompañamiento de la tarea docente, especialista en Educación Ambiental, escritora y fundadora de la Asociación Civil Docentes por la Educación.

“Estas evaluaciones censales miden los aprendizajes adquiridos en Lengua y Matemática de los estudiantes del último año del nivel secundario, agrupando los resultados en cuatro categorías: Por debajo del básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado”, explicó la docente.

“Los resultados de nuestra provincia muestran que, en Lengua, se observa que el 44% de los estudiantes han obtenido resultados dentro de las categorías de En menor desempeño (Básico y Debajo del Básico), que el 42% alcanza el nivel Satisfactorio y un 13.8% el Avanzado. Esto quiere decir que 44 de cada 100 jóvenes santafesinos que este año está buscando trabajo o iniciando estudios superiores no poseen las competencias necesarias para comprender un texto, leer entre líneas, realizar un análisis crítico reflexivo”, sostuvo Valenzisi.

“Si analizamos los datos obtenidos en Matemática, vemos que 8 de cada 10 estudiantes que en 2022 egresaron del sistema educativo obligatorio lo hicieron sin haber alcanzado los conocimientos mínimos requeridos (81.8 %). Si se analizan por categorías los datos son más alarmantes: el 50.3% de los chicos santafesinos obtuvieron resultados que dan cuenta que sus aprendizajes están “Por Debajo del Básico”; el 31.5% se ubican en el nivel Básico; el 18.1% alcanzó saberes Satisfactorios y prácticamente ningún estudiante de 5to y 6to año llegó al nivel Avanzado (0,01%)”, explicó la especialista.

“Si, además comparamos con los resultados de las Pruebas Aprender tomadas en 2019, vemos que la caída de los aprendizajes de matemática de los estudiantes santafesinos fue del 15,6%, mientras que en el área Lengua, fue de casi 8 puntos (7,9%). Otra coincidencia con los datos nacionales se ve cuando los resultados se desagregan por tipo de gestión de las instituciones educativas: se ha achicado la brecha entre estudiantes de escuelas de gestión privada y de gestión estatal, no porque estos últimos hayan mejorado sino porque el deterioro ha llegado a profundizarse en las escuelas privadas de niveles socioeconómicos medio y alto”, afirmó Valenzisi. “Los resultados obtenidos en los jóvenes que asistían a escuelas de gestión privada ha tenido, en ambas asignaturas, una caída estrepitosa, obteniendo el doble de desaprobados”, consideró la especialista.

Por último, Valenzisi señaló que “durante todos estos años han intentado esconder estadísticas, no tomar las pruebas como corresponde, como hicieron con las de primaria que fue un muestreo y no las tomaron en todas las escuelas del país, porque, evidentemente, para estos funcionarios los datos son más importantes que los niños y jóvenes”. “Pero nosotros, los docentes, veníamos alertando esta situación. En las aulas nos encontramos con la cruda realidad, no podemos tomar una evaluación que hayamos tomado hace 10 años porque ni siquiera entienden las consignas”, sentenció.