River rescató un punto de Rosario

Luego de haberse coronado campeón de la Liga Profesional con dos fechas de anticipación, River visitó a Rosario Central, por la fecha 26 del certamen en el Gigante de Arroyito. El equipo de Miguel Ángel Russo lo fue ganando en tres oportunidades, pero siempre se lo empataron: la última, a los 52' del segundo tiempo para los de Martín Demichelis, que con un equipo mayormente suplente rescataron un punto tras el traspié en la Copa Argentina.

Veliz (20m y 74m) y Ferreyra (85m) anotaron para el Canalla, y Rondón (50m), y Solari (78m y 97m) para el Millo.



OTROS PARTIDOS. Atlético Tucumán 1 vs Independiente 0, Defensa y Justicia 3 vs Sarmiento 0.



HOY, BOCA ANTE NEWELL'S

Boca Juniors, entonado en todos los frentes, buscará este lunes un nuevo triunfo cuando reciba un Newell’s Old Boys de Rosario en el último partido como local de la Liga Profesional de Fútbol 2023, válido por la fecha número 26.

El encuentro en la Bombonera será a las 20.45 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports. En resultados, Boca transita el mejor momento de la era de Jorge Almirón: seis partidos invictos (cinco triunfos) y apenas dos goles recibidos en esa racha que abarca todas las competencias.



TAMBIÉN HOY: 16.30hs Vélez vs Unión, Talleres vs Gimnasia, 18.30hs Banfield vs Godoy Cruz, 19.30hs Racing vs Central Córdoba. MAÑANA. 15.30hs Barracas vs Arsenal, 18hs Colón vs Tigre, 20.30hs Instituto vs Lanús.



PRINCIPALES POSICIONES. River 58, puntos; Talleres 48; San Lorenzo 46; Defensa 44; Lanús 42; Estudiantes 42; Rosario Central 41.