9 de Julio perdió sobre el final con un dudoso penal

9 de Julio se volvió con las manos vacías de su visita a San Martín de Formosa. Ayer, por la fecha 22 de la zona D del torneo Federal A el elenco rafaelino cayó 2-1, en un final con mucha polémica.

El elenco formoseño lo ganaba bien desde los 47 de la primera parte, tras una falta de Peñalba a González que el árbitro sancionó penal y Ariel Vega cambió por gol pero a dos del final del encuentro apareció el ingresado Augusto Baldasarre para poner el 1 a 1. Cuando todo parecía que terminaba igualado y el León se traía un importante punto a Rafaela el juez, Gustavo Benítez, vio falta en el área del "9" y volvió a cobrar la pena máxima. El encargado de ejecutar fue Ramón Ledesma, que en 46 de la segunda parte puso el 2-1 con el cual la ‘Franja’ se terminó quedando con la victoria.

Con esta derrota, el elenco que conduce Maximiliano Barbero quedó con 21 puntos en la tabla y en el penúltimo lugar. San Martín se fue a 23 unidades.

En la próxima fecha el conjunto Juliense estará recibiendo a Gimnasia y Tiro de Salta, el líder del grupo.



OTROS RESULTADOS



Sábado: Crucero del Norte 1 – Boca Unidos 3, Sarmiento Resistencia 1 – Central Norte 2. Domingo: Gimnasia Salta 1 – Sol de América 0.



LAS POSICIONES



Gimnasia (S) 38, puntos; Sarmiento (R) 31; Sol de América 29; Central Norte 28; Boca Unidos 28; Juventud Antoniana 24; San Martín (F) 23; 9 de Julio 21; Crucero del Norte 20.



LA PRÓXIMA FECHA (23): 9 de Julio vs Gimnasia (S), Central Norte vs San Martín (F), Sol de América vs Crucero del Norte, Boca Unidos vs Juventud Antoniana.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



San Martín de Formosa: David Correa; Ramiro Alderete, Leandro Beterette, Rolando Serrano y Lucas Bazán; Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Oscar Chiquichano y Pablo Cravero; Rodrigo Bernal y Hugo González. DT: Diego Velázquez- Héctor Chaparro.



9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Thiago Peñalba y Sebastián Acuña; Matías Loboa, Alex Sacedo, Ariel López y Leandro Larrea; Román Bravo y Maximiliano Ibañez. DT: Maximiliano Barbero.



Gol en el primer tiempo: 47m, de penal, Ariel Vega (SM)

Goles en el segundo tiempo: 43m Augusto Baldasarre (9) y 46m, de penal, Ramón Ledesma (SM).



Cambios: 46m Eber Vera x González (SM), Agustín Costamagna y Maximiliano Aguilar x López y Bogado (9), 65m Gianfranco Alegre y Williams Cárdenas x Vega y Chiquichano (SM), 80m Sebastián Garay x Cravero (SM), 81m Augusto Baldasarre x Loboa (9).



Estadio: 17 de Octubre.

Árbitro: Gustavo Benítez.

Asistentes: Luciano Díaz y Walter Cardozo.