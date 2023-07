Ben Hur ganó en Aldao

En la jornada de ayer se completó la sexta fecha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, capítulo que ya tenía su grueso de partidos jugados como adelantos, principalmente el pasado miércoles.

Ben Hur visitó al Deportivo Aldao y se impuso por 2 a 0 con goles de Maximiliano Weisheim (15m ST) y Diego López (33m ST). En Reserva fue 3-0 para la BH.

En el otro cotejo que quedaba por jugarse, Florida de Clucellas y Brown de San Vicente repartieron puntos al igualar 0 a 0. En Reserva fue victoria de Brown 1-0.



LOS RESULTADOS. 9 de Julio 2 – Atlético de Rafaela 1, Argentino Quilmes 4 – Unión 1, Dep. Libertad 2 – Dep. Tacural 1, Atlético Maria Juana 2 – Sportivo Norte 3, Peñarol 1 – Dep. Ramona 0, Argentino de Vila 2 – Ferrocarril del Estado 3, Arg Humberto 2 – Dep. Josefina 0.



PRÓXIMA FECHA (7): Brown de San Vicente vs Argentino de Humberto, Deportivo Josefina vs Deportivo Aldao, Ben Hur vs Argentino Quilmes, Unión de Sunchales vs Peñarol, Deportivo Ramona vs Argentino de Vila, Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Sportivo Norte vs Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs 9 de Julio, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 18, puntos; Ben Hur 14; 9 de Julio 14; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Peñarol 12; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.



PRIMERA B (Fecha 4, Clausura)



ZONA SUR



Viernes: Libertad EC 2 – La Hidráulica 2, Juventud Unida Villa San José 2– Talleres (MJ) 1. Domingo: Zenón Pereyra 0 – Atl. Esmeralda 4, La Trucha FC 1– Bochazo 0, San Martín 3 – Defensores de Frontera 2. Libre: Sp. Santa Clara.



ZONA NORTE



Domingo: Sp. Aureliense 1– Dep. Bella Italia 2, Sp. Roca 1– Belgrano San Antonio 0, Atl. Juventud 5– Dep. Susana 0; Moreno de Lehmann 0 – San Isidro 1, Independiente San Cristóbal 4 – Tiro Federal 0.