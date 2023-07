Sonríe Atlético: le ganó a Gimnasia de Jujuy y volvió a festejar en Alberdi

Sin sobrarle nada, Atlético de Rafaela le ganó por la mínima a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un equipo con un presente muy complicado, sumando siete derrotas al hilo. La Crema que buscaba recomponer su imagen en casa logró el objetivo de volver a la victoria, en un partido muy parejo y en el cual supo llevarlo adelante.

A los 24 minutos Nazareno Fúnez anotó el gol (el primero en Atlético) para los dirigidos por Ezequiel Medrán, que a la postre le permitió quedarse con los tres puntos.

En un juego de trámite parejo, lo mejor de Atlético se pudo ver en el primer tiempo, que más allá de convertir, fue más claro, tuvo las mejores intenciones, llegadas y dominó las acciones. En el complemento, el ‘Lobo’ que se mostró mejor plantado y con salidas de contra veloces, se adelantó unos metros en el terreno pero con poco peligro en el arco defendido por Marcos Peano. Defensivamente el elenco albiceleste volvió a mostrar cosas positivas y mantuvo el arco en cero.

Al minuto de juego, Ignacio Lago se metió por la izquierda para poner un centro rasante en los pies de Fúnez, que descargó para Bieler y el ‘Taca’ le dio de primera yéndose el balón apenas desviado.

A los 10, un córner que Fabricio Fontanini ganó en el primer palo y casi termina en gol, de no ser por la intervención del defensor rival que desvió el cabezazo.

Y en ese arranque arrollador de Atlético llegaría el gol, con reclamo de todo Jujuy, ante una falta, sin pelota, de Bieler a Hernández. Un saque de Peano que bajó Laméndola y le quedó servida al Taca, que metió un tremendo bombazo y mejor respuesta del arquero Alan Sosa pero el rebote le quedó en los pies a Fúnez, que no perdonó y marcó su primer gol en la Crema.

En el complemento Atlético no llegó con claridad al arco rival, muchas aproximaciones pero lo de siempre: le faltó profundidad, claridad. Alguien que genere algo diferente.

La visita tuvo una muy clara para empatar en los pies de Pablo Argañaráz pero Peano estuvo atento para controlar rápidamente el balón.

Ganó Atlético. Consiguió lo que buscaba y cerró una semana positiva. Venía de tener un gran rendimiento de visitante, ganó en Alberdi, donde le viene costando muchísimo, y ahora se preparará para ir ante Quilmes, rival directo en la lucha por volver a Primera.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini, 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 8-Nicolás Laméndola, 5-Matías Fissore, 10-Matías Valdivia y 7-Manuel Ignacio Lago; 11-Nazareno Fúnez y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 14-Gastón Tellechea, 13-Mauro Osores, 15-Federico Torres, 19-Alex Luna. DT: Ezequiel Medrán.



GIMNASIA DE JUJUY: 1-Alan Sosa; 4-Álvaro Cazula, 2-Hernán Pellerano, 6-Axel Abet, 3-Sebastián Hernández y 11-Nahuel Casasola; 10-Fernando Brandán, 5-Hugo Soria y 8-Francisco Maidana; 9-Gonzalo Rodríguez y 7-Pablo Argañaráz. Suplentes: 12-Julio Chiarini, 13-Guillermo Cosaro, 14-Gastón Yabalé, 15-Nahuel Denis. DT: Marcelo Vázquez.



Gol en el primer tiempo: 24m Nazareno Fúnez (AR)



Cambios ST: 17m 17-Lucas Chiozza x Maidana (G), 23m 16-Facundo Soloa x Valdivia (AR), 30m 16-Jorge Juárez x Abet y 19-Mateo x Brandán (G), 33m 20-Gino Albertengo x Fúnez y 18-Nicolás Delgadillo x Lago (AR), 38m 20-Juan Manuel Tevez x Soria y 18-Esteban González x Cazula (G), 17-Nicolás Varela x Fissore (AR).



Amarillas: Matías Fissore, Manuel Ignacio Lago, Gabriel Risso Patrón, Nazareno Fúnez, Marcos Peano (AR); Álvaro Cazula, Gonzalo Rodríguez, Jorge Juárez (G).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Víctor Rojas y Laureano Leiva.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.