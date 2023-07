Una multitud disfrutó del Desfile y del acto de apertura del Festival de Teatro

Este domingo desde las 16:00, el público se acercó a la Plaza 25 de Mayo para vivir la actividad “Mascarita”. A diferencia de la edición pasada, esta vez niñas y niños fueron maquillados para disfrutar del tradicional Desfile de Apertura a cargo de Colectivo de Artistas junto a la Familia Sarrasani. Narices pintadas de rojo, algunos dibujos de color negro sobre sus mejillas en total sintonía con lo que iba a suceder más tarde.

Pasadas las 18:00, ya con un bulevar Santa Fe colmado de público, dio inicio el tradicional Desfile con su alegría, ritmo y color característicos. Grandes muñecos se imponían en las alturas mientras los más chicos los miraban anonadados. Los artistas sorprendieron con su destreza al tocar diferentes instrumentos como trompeta, saxo, acordeón, flauta traversa y pandereta. En complicidad con los niños, hacían caras de lo más divertidas, chocaban los cinco y hacían reír a más de uno con sus morisquetas. Muchos, además, filmaban la escena para guardarse el recuerdo. Familias, medios de prensa, autoridades y transeúntes pasearon al ritmo de Familia Sarrasani, de Jorgelina Sabena y Ariel Falchini, con la participación de Artistas Rafaelinos Convocados y la musicalización de la Fanfarria Familia Sarrasani de la ciudad de Rosario.

Ya anocheciendo, con las luces que iluminaban la avenida, el Desfile llegó, como cada año, al Cine Teatro Manuel Belgrano. El cierre del Desfile incluyó fuegos artificiales, que sorprendieron a todos. Allí, la clásica cola aguardaba para ingresar a la sala para dar inicio al acto oficial del FTR23.

Dicho acto comenzó con la proyección del video institucional "18 años, más poco crecimos" para dar paso a las palabras de Claudio Stepffer, secretario de Cultura del municipio y del intendente, Luis Castellano. También estuvieron presentes el senador provincial, Alcides Calvo, el concejal, Juan Senn, el diputado provincial, Juan Argarañaz, la secretaria de Política e Innovación Sociocultural de la provincia, Florencia Lattuada, entre otras autoridades.



“LA CULTURA ES FUTURO”

Así inició sus palabras Claudio Stepffer, secretario de Cultura. “Es una gran alegría. Muchas gracias por acompañarnos en este acto inaugural y en todo el festival que sigue hasta el próximo domingo. Sabemos que la mayoría de ustedes que hoy llenan esta sala, hasta su último rincón, hasta su última butaca, son amantes incondicionales de este encuentro”.

En la continuidad de su testimonio brindó una reflexión vinculada con el futuro. “Quienes llevamos adelante este festival tenemos el orgullo de formar parte de un equipo de trabajo encabezado por nuestro Intendente, Luis Castellano, que entre todas las dificultades y los innumerables desafíos de gestionar una ciudad, asume que la cultura es futuro porque nos encuentra, porque nos hace pensar, porque nos hace mejores personas. Y lo que necesitamos hacia adelante es eso, unión, empatía, entendimiento, sensibilidad y solidaridad. Por eso, entre todos, sigamos haciendo crecer este festival y sigamos haciendo crecer a Rafaela”.

A su vez, la representante provincial de Santa Fe del Instituto Nacional del Teatro, Gabriela Bertazzo, subió al escenario para agradecer la invitación y el poder ser parte de esta fiesta del teatro. “Este fuego irradia desde lo teatral hacia todo el país, porque en estos 18 años el festival se ha consolidado no solamente en esta ciudad y en nuestra provincia, sino en el país. Así que agradecerle al Intendente por entender que la cultura realmente es un derecho de toda la ciudadanía y hay que trabajar por eso, día a día”, indicó.

Por su parte, Luis Castellano dio su punto de vista con una mirada política de lo que significa el festival y como este fue creciendo al ritmo de la ciudad. El primer mandatario indicó: “Es un gusto poder compartir esta nueva apertura de la 18º edición del festival de teatro. Claudio Stepffer nombraba algunos espacios alternativos donde se va a desarrollar parte del festival. Por ejemplo, el Viejo Mercado. Cuando se hizo la primera edición del festival, el Viejo Mercado no estaba, era la terminal de ómnibus. Nombraba que va a haber obras en la Escuela de Música. Tampoco estaba. Nombraba al Centro Metropolitano “La Estación” al cual lo inauguramos hace poco. Y nombraba también, como ya es tradicional, que se van a llenar las plazas de todos nuestros barrios y las sedes vecinales de mucho teatro. Muchos de esos barrios, o algunos, tampoco estaban y muchas de esas plazas tampoco. Por eso, el festival va creciendo con Rafaela”.

Además, Castellano destacó el fuerte protagonismo de obras locales en esta edición. “Serán 33 obras, un cuarto de las cuales serán de artistas locales. ¿Qué significa eso? Significa una frase bastante nombrada y a veces vaciada de contenido como Políticas de Estado, lo cual equivale a mantener una decisión, planificarla, generar equipos para llevarla adelante, darle presupuesto y respaldarla en el tiempo. Eso es lo que sucede con la cultura en la ciudad, eso es lo que sucede con este festival. Y eso es lo que sucede con tantas otras políticas de Estado que en la ciudad llevamos adelante”.



EL AGRADECIMIENTO PARA TODOS

Por otro lado, expresó su agradecimiento por “ser intendente de Rafaela, por la fuerza, por el amor y por la voluntad que le pone tanta gente para que esto sea posible. Este equipo lo comanda Claudio Stepffer y Gustavo Mondino, pero atrás de ellos no se imaginan la cantidad de gente que hay trabajando para que esto sea posible. Quiero agradecerles a todo ese equipo que hace las cosas por amor. Por amor a la cultura, por amor a la ciudad, por amor al festival. Y por eso salen bien, y por eso llevan 18 años".

Luego, agradeció "fundamentalmente a todos aquellos que hacen posible esto desde el otro lado, que son ustedes. Sin la respuesta del público, sin la presencia masiva en esta y en todas las salas, todos los inviernos desde hace 18 años, las vacaciones no hubieran sido lo que son”.

Castellano cerró su testimonio poniendo de manifiesto que la cultura y el festival de teatro ya son parte fundante de Rafaela, son parte de nuestra historia, pero fundamentalmente son parte de nuestro futuro.

Una vez finalizado el acto, se abrió, por primera vez en esta edición, el telón del Cine Belgrano para disfrutar de "deSastres", un espectáculo proveniente de Córdoba de teatro clown, llevado adelante por Cirulaxia Contra Ataca, con la actuación de Gastón Mori, Carlos Possentini y Víctor Acosta. El público se divirtió de principio a fin, lo que generó una gran expectativa para esta semana que va a ser a puro teatro.

La 18º edición del Festival de Teatro de Rafaela continuará hasta el domingo 30 y la programación completa puede conocerse en www.rafaeala.gob.ar/festivaldeteatro, así como a través de los programas de mano distribuidos en distintos puntos de la ciudad.