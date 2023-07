Calvo recorrió la iluminación Led del acceso y ruta provincial Nº 20

ZENÓN PEREYRA. - En esta localidad se desarrolló un acto sencillo donde se pudo percibir las nueva iluminación led sobre la ruta provincial N° 20 y acceso a la localidad, obra que hemos podido contemplar y recorrer donde vimos la eficiencia en calidad lumínica que brinda seguridad vial a un acceso que es sumamente difícil.

En ese aspecto un proyecto financiado a través del gobierno provincial de Omar Perotti realizado por medio de la Dirección Provincial de Vialidad con una inversión superior a los $ 8.100.000 que forma parte del programa de dar iluminación a los accesos a las localidades entres los que se encuentra esta, Colonia Eustolia, Colonia Aldao, Hugentobler, Virginia y Galisteo, superando una inversión en total superior a los $50.000.000 y que ha permitido que todas estas localidades puedan tener iluminados sus respectivos accesos y que forman parte de estos programas de accesibilidad y de conectividad que viene encarando el gobierno de Omar Perotti que se complementan con los programas de fortalecimiento vial para rutas provinciales conjuntamente con el programa de Caminos de la Ruralidad para caminos comunales, dando transitabilidad permanente pero también seguridad vial.

Estaban presentes la presidente comunal de la localidad, Verónica Gallo, junto a toda la comisión comunal, acompañando además del senador provincial Alcides Calvo, el secretario de emergencias climáticas Roberto Rioja, presidentes comunales de la región, autoridades eclesiásticas, autoridades educativas y un centenar de vecinos de la localidad que emocionados reconocieron las bondades y beneficios de estas obras que vienen a subsanar una gran problemática vial que lamentablemente le costó la vida a través de accidentes de tránsito a varias personas.

Al respecto el senador Calvo expresaba a los presentes “Hemos cumplido un objetivo y quiero hacer ese reconocimiento, cuando se unen los esfuerzos públicos y privados las cosas se pueden lograr, este es un proyecto que va a brindar una mayor seguridad y es lo que siempre anhelamos y lo que siempre uno trata de pretender, esta es una localidad muy emprendedora, no solo desde lo productivo sino también desde lo cultural, hace muy poco tiempo estuvimos aquí inaugurando viviendas y sabemos que hay una gran demanda y sabemos que quedan muchas cosas por hacer por eso nuestro compromiso de seguir siempre al lado de cada una de las administraciones comunales, de cada una de las empresas pero en este caso particular hacer este paréntesis, ojalá que sirva esta inauguración y todo lo que ha puesto tanto la parte pública como privada para hacer un recordatorio de aquellas almas que no las tenemos más pero también tratando de que no pasen más desgracias que las que han ocurrido, sabemos que es una obra muy solicitada y que hoy la tenemos hecha”.