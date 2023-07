Una mujer ebria y embarazada, chocó a un automóvil estacionado

A las 00:50 de ayer, una rafaelina llamó a la Guardia Urbana (GUR) avisando que en intersección de Av. Gabriel Maggi y Joaquín V, González, se encontraba una mujer aparentemente alcoholizada, conduciendo un automóvil Fiat color rojo, y que estaba haciendo maniobras peligrosas, para luego retirarse por Av. Gabriel Maggi hacia el oeste.

Habían pasado solamente minutos de lo anterior, cuando desde el Centro de Monitoreo (CeMU) informaron que en la esquina de calles Carlos Gardel y Geuna -barrio Italia-, se había producido un siniestro vial entre dos automóviles.

Una de las partes era justamente el automóvil Fiat Palio color rojo conducido por la mujer mencionada, A.M. de 35 años. Según se comentó en el lugar, la misma estaría embarazada y presentaba dolores en el cuello por lo que se dio aviso a emergencias SIES 107.

La otra parte se trató de un automóvil Fiat Palio que estaba estacionado. El mismo es propiedad de Zunilda C. de 37 años.

Así las cosas, llegaron rápidamente al lugar un móvil policial, y otro de Protección Vial. También arribó la ambulancia de SIES 107, pero la mujer accidentada no quiso recibir atención médica.

Personal de Protección Vial intentó practicarle a la misma mujer un test de alcoholemia, pero ésta también se mantuvo en la negativa, por lo que según los protocolos lo dieron como positivo, por lo que le retuvieron la licencia de conducir y los vehículos involucrados quedaron estacionados en inmediaciones de calle Geuna.



CHOCÓ Y SE

DIO A LA FUGA

A las 4:45 de la víspera, otro suceso vial se produjo en calle Aguado al 1100 -barrio Fátima-, entre un automóvil y una motocicleta, siendo absolutamente reprochable que el conductor del automóvil se diera a la fuga, no obstante, según dichos de vecinos se trataría de un Volkswagen Fox color gris, el cual huyó por calle Aguado hacia el oeste.

En este incidente -el cual dejó como saldo dos motociclistas lesionados-, fueron partícipes el VW Fox mencionado y una motocicleta Honda Wave en la que se conducían Brian O., de 23 años, domiciliado en un tramo de calle Cachero, y Kevin P. de 23 años, domiciliado en Av. Gabriel Maggi.

La ambulancia de SIES 107 los trasladó a un centro de salud para su mejor atención, en tanto que la motocicleta quedó en resguardo en sede de la Comisaría 1ª .



MOTODERRAPE

EN EL PAER

A las 18:30 de la víspera, en Av. Perón frente a los galpones de una firma de carteles publicitarios -en el Parque de Actividades Económicas Rafaela, o PAER-, se produjo el motoderrape de una motocicleta Honda XR 190 c.c.

La misma era conducida por un individuo de 24 años, quien experimentó lesiones varias.

Se trató de José A. de 24 años, domiciliado en calle Sargento Cabral de esta ciudad, por lo que fue trasladado a un centro de salud por una ambulancia de SIES 107.



CAYÓ AL PISO

A las 23:30 de la noche del viernes, en Colectora de Av. Intendente Zóbboli, frente a una concesionaria de automóviles, fue hallado un adulto mayor, el cual presentaba una herida en la frente con sangrado leve y tenía signos de estar desorientado; ya que aparentemente se había caído en lugar.

El hombre, quien identificado como Francisco Arnoldo F. de 79 años, viviría sólo. En tanto, al lugar arribó la unidad sanitaria de SIES 107 la cual procedió al traslado del adulto hacia su domicilio.



ACCIDENTE EN

SUNCHALES

El viernes, efectivos de la Comisaria Nº 3 de Sunchales, tomaron conocimiento de un accidente de tránsito, en la intersección de calles Dentesano y Mitre.

En el lugar corroboraron que se trataba de una motocicleta marca Corven Energy, conducida por un hombre de 77 años -quien fue trasladado por personal de SIES 107 al nosocomio local-, y la otra parte un automóvil marca Toyota Etios , guiado por un hombre de 45 años, no habiendo trascendido mayores detalles de este suceso.