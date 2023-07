River visita a Rosario Central

River Plate, campeón en forma anticipada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), visitará este domingo a las 21 a Rosario Central en el partido saliente de los tres que le darán continuidad a la fecha 26, la anteúltima del torneo. El encuentro será televisado por ESPN.

El encuentro se jugará este domingo en el estadio Gigante de Arroyito de Central con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Silvio Trucco.

El equipo “Millonario” festejó el título obtenido con holgura pero, un puñado de días después, sufrió una durísima eliminación en los 16vos de final de la Copa Argentina, al caer frente a Talleres de Córdoba por 1 a 0 en Mendoza, en un partido que fue superado por un rival que le ganó dos veces este año.

River dio la vuelta olímpica luego de haber superado a Estudiantes de La Plata (3-1) ante su gente en el Monumental, pero cuando todavía no se habían acallado los festejos en Núñez volvió a toparse con “La T” y el resultado fue una derrota que costó la eliminación de uno de los torneos en los que compite.

Quedar fuera de la Copa Argentina pegó fuerte en Núñez, es más, el entrenador Martín Demichelis no se presentó a la rueda de prensa tras el partido y ningún jugador hizo declaraciones. River no está acostumbrado a perder y el revés se sintió fuerte.

Por su parte, Rosario Central suma 40 unidades, una buena performance guiado por Miguel Ángel Russo, que se hace muy fuerte de local, con un 80 por ciento de efectividad en su feudo. Junto con San Lorenzo son los únicos invictos en el certamen.



LA FECHA: AYER: San Lorenzo 0 - Argentinos 2, Estudiantes 4 - Belgrano 0, Platense 0 - Huracán 1. HOY: 16.30hs Atlético Tucumán vs Independiente, 18.45hs Defensa y Justicia vs Sarmiento.