CRAR definirá con Alma Juniors el pasaje a la final de la Segunda

CRAR tuvo un cierre de fase regular del certamen de Segunda División del Torneo Regional del Litoral estupendo. En la tarde de ayer y en cumplimiento de la última fecha goleó a domicilio a Universitario de Santa Fe por 64-17 y se terminó en el segundo lugar de las posiciones.

Los tries de CRAR fueron apoyados por Jonatan Viotti, Santiago Albrecht (2), Facundo Aimo, Jerónimo Ribero, Pedro Ambort, Francisco Fuglini, Juan Cruz Karlen y un try-penal. A su vez, Santiago Kerstens sumó 7 conversiones y un penal.

En Reserva también ganó CRAR, por 35 a 31, lo mismo que en Pre-Reserva, por 43 a 20.



ALMA JUNIORS, EL RIVAL EN SEMIS



El rival de CRAR en la semifinal del 6 de agosto (domingo, a las 15hs) será Alma Juniors de Esperanza. El equipo a cargo del rafaelino Enrique López Durando le ganó a La Salle de visitante por 29 a 14 y desplazó del tercer puesto a Los Caranchos, ya que los rosarinos cayeron en Paraná ante Tilcara por 45 a 16.

En el otro partido Logaritmo se impuso a Provincial por 31 a 0.



POSICIONES FINALES



Jockey VT 67, CRAR 63, Alma Juniors 55, Los Caranchos 54, Tilcara 45, La Salle 37, Logaritmo 31, Provincial 11 y Universitario 4.

Semifinales (6/8): CRAR vs Alma Juniors y Jockey vs Los Caranchos.

Los ganadores jugarán el sábado 12 la final, para luego disputar la Reclasificación A y B.

El sábado 29 de julio jugarán Tilcara vs La Salle (reposicionamiento 5to puesto) y Logaritmo vs Provincial (7mo).