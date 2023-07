9 de Julio visitará a San Martín

El torneo Federal A de Fútbol puso en juego la fecha 22 y 9 de Julio, por la zona D, visitará este domingo a San Martín de Formosa.

Dicho encuentro comenzará a las 15.30hs y contará el arbitraje principal de Gustavo Benítez, de Salta. Los asistentes serán Luciano Díaz y Walter Cardozo.

El León intentará volverse con un buen resultado, que le permita no volver al fondo de las posiciones. Con 21 puntos, uno más que su rival de turno, salió de la última colocación e intentará no volver, y empezar a pensar en los playoffs.

Los dirigidos por Maximiliano Barbero vienen de ganarle por 2-1 a Sarmiento de Resistencia. San Martín perdió 1-0 con Sol de América y extendió a seis los juegos sin victorias con 5 derrotas y 1 empate.

En lo futbolístico, 9 de Julio tendrá una modificación, al menos, en relación al once que viene de jugar en el Soltermam: Agustín Vera fue expulsado y en su lugar aparece Alex Salcedo



LOS OTROS PARTIDOS. Crucero del Norte 1 vs. Boca Unidos 3, Sarmiento de Resistencia 1 vs. Central Norte 2. HOY: 15.30hs Gimnasia y Tiro vs Sol de América.



Las posiciones: Gimnasia y Tiro 35 puntos; Sarmiento Resistencia 31; Sol de América 29; Central Norte 25; Boca Unidos 25; Juventud Antoniana 24; 9 de Julio 21; San Martín 20 y Crucero del Norte 20.



Las posibles formaciones:



SAN MARTÍN DE FORMOSA: David Correa; Ramiro Alderete, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Tomás Romero; José Aguirre, Marcelo Bobadilla, Leandro Rodríguez y Oscar Chiquichano; Alejandro Benítez y Agustín Rodríguez. DT: Víctor Godoy.



9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



Estadio: Gral. San Martín.

Árbitro: Gustavo Benítez

Asistentes: Luciano Díaz y Walter Cardozo.

Hora: 15.30