Atlético de Rafaela recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Monumental

Atlético de Rafaela, que viene de tener una de sus mejores producciones en el año, intentará reproducir todo lo bueno que supo hacer en Caballito para imponerse 1-0 a Ferro y recomponer la imagen que dejó ante su gente, precisamente en su último juego en casa, donde jugó uno de sus peores partidos del año, con caída 0-1 vs Riestra.



La Crema jugará esta tarde a las 16.00hs ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con la idea fija de quedarse con la victoria.



El encuentro, correspondiente a la fecha 23 de la zona B de la Primera Nacional, tendrá como árbitro principal a Rodrigo Rivero.



A pesar de ya poder contar con Mauro Osores y Facundo Clolidio, más Alex Luna no volverían al 11 inicial; DT,n Ezequiel Medrán, tenía en mente repetir la formación inicial que viene de superar a Ferro pero Matías Olguín sufrió una molestia muscular y no estará este domingo. En su lugar ingresará Ayrton Porillo, retrasándose unos metros



Este domingo la Crema tendrá su primera ‘prueba’ para tratar de encaminar la campaña en condición de local, donde suma muchos interrogantes en la temporada.



La localía es un tema importante en los últimos tiempos para Atlético de Rafaela. En lo que va de la temporada 2023 jugó once encuentros ganó 5, empató 2 y perdió 4. Anotó 13 goles y recibió 11.



Historial. Atlético y Gimnasia se enfrentaron en 20 ocasiones con 11 victorias para la Crema, 4 empates y 5 triunfos para los jujeños. En Rafaela jugaron 11 partidos con 8 victorias para el local, 3 empates y el Lobo Jujeño nunca pudo ganar.





Posibles formaciones y síntesis:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. Suplentes: Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Mauro Osores, Federico Torres, Facundo Soloa, Nicolás Varela, Nicolás Delgadillo, Alex Luna y Gino Albertengo. DT: Ezquiel Medrán.



GIMNASIA DE JUJUY: Alan Sosa; Cazula, Sebastián Hernánez, Hernán Pellerano y Guillermo Cosaro; Pablo Argañaráz, Axel Abet, Francisco Maidana y Hugo Soria; Nicolás Miracco y Fernando Brandán. Suplentes: Julio Chiarini, Juan Pablo Córdoba, Diego Makache, Nahuel Casasola, Lucas Chiozza, Nahuel Denis, Nicolás Torres, Juan Manuel Tevez y Jorge Juárez. DT: Marcelo Vázquez.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Víctor Rojas y Laureano Leiva.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play