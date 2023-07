Newgarden venció en la primera carrera de Iowa

Josef Newgarden, del equipo Penske, ganó la primera carrera de la doble cita del Iowa Speedway el sábado.

Newgarden se abrió paso entre sus compañeros Scott McLaughlin y Will Power para acceder al liderazgo antes de la mitad de la competencia de 250 vueltas.

El dominio de los hombres del equipo de Roger Penske, sin embargo, no le alcanzó para quedarse con los tres primeros lugares, ya que finalizó tercero el mexicano Patricio O'Ward.

Por su parte, los integrantes del Juncos Hollinger Racing lograron finalizaron, ubicándose 15° el británico Callum Ilum y 16° el argentino Agustín Canapino a tres vueltas del ganador.

Este domingo se realizará la segunda carrera, a partir de las 15:30 (horario de nuestro país), también pactada a 250 vueltas.

Carrera 1: Josef Newgarden (Team Penske), en 1h33m40s475; 2° Scott McLaughlin (Team Penske) a 3s375; 3° Patricio O'Ward (Arrow McLaren) a 9s607; 4° Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) a 14s638; 5° Will Power (Team Penske) a 22s402; 6° Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) a 1 vuelta; 7° Kyle Kirkwood (Andretti Autosport) a 1 vuelta; 8° Alex Palou (Chip Ganassi Racing) a 1 vuelta; 9° Takuma Sato (Chip Ganassi Racing) a 1 vuelta; 10° Alexander Rossi (Arrow McLaren) a 1 vuelta; 11° Romain Grosjean (Andretti Autosport) a 1 vuelta; 12° David Malukas (Dale Coyne Racing) a 2 vueltas; 13° Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) a 1 vueltas; 14° Helio Castroneves (Michael Shank Racing) a 2 vueltas; 15° Callum Ilot (Juncos Hollinger Racing) a 3 vueltas y 16° Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) a 3 vueltas.