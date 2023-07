Un sábado ventoso y primaveral

En medio de un invierno un tanto atípico, donde pasamos de un día para el otro del frío extremo al calor tropical, la jornada de este sábado en Rafaela y la región se caracterizó por la presencia del viento norte, además, que fue el gran protagonista del día, sobre todo para estar al aire libre y para desarrollar algunas actividades. De hecho, según el twitter Clima Rafaela, las ráfagas llegaron hasta los 27 KM por hora, casi el doble de lo acontecido el viernes, con una máxima superior a los 25ºC, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional durante la semana. En definitiva, fue un día primaveral que fue ideal para disfrutarlo en los espacios verdes de la ciudad con ropa de verano o bien para realizar alguna actividad física o deportiva, ya sea para jugar un rato al fútbol o bien para caminar o recorrer las calles rafaelinas en bici, aunque había que hacerlo con un poco de atención, ya que el vendaval podía generar en el camino algún tipo de inconveniente con la rotura de algunos árboles o ramas o la caída de algún cartel de publicidad. En este sentido, las fuertes brisas provocaron algunos problemitas. Por ejemplo, cerca del mediodía, en frente de la la Placita Honda del barrio San Martín, sobre calle Sáenz Díaz, un árbol no tan viejo pero de importantes dimensiones, fue derribado casi de raíz por el violento vendaval sobre el interior de ese espacio público muy concurrido por los rafaelinos, aunque la buena noticia es que en ese momento, no había gente en el sector, con lo cual no hubo que lamentar mayores dificultades más que el corte parcial de la vereda. Y el otro dato positivo fue que a los pocos minutos, y debido al rápido accionar de los vecinos del sector, el personal municipal especializado se hizo presente con una cuadrilla, y con una motosierra de por medio, para retirar el árbol del lugar y dejar la vereda en condiciones de poder utilizarla para la circulación de los peatones.

En tanto, más tarde, ya en la tardecita-noche, la sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de la Energía informó que, debido a los fuertes vientos, se encontró fuera de servicio el distribuidor Santa Fe Este, afectando el suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad, como en los barrios Sarmiento, Villa Rosas, Villa del Parque, Belgrano, Paseo del Este y Jockey Club, donde se recorrieron las instalaciones para localizar la falla. De todos modos, con el correr de los minutos, el servicio fue retomando su normalidad.

En ese momento, el viento norte se transformó en viento sur y de a poco las temperaturas comenzaron a descender hasta los 14ºC cercana la hora 22. De todos modos, para este domingo se anuncia otra jornada ventosa y el alerta por los fuertes vientos se mantiene según el SMN, con una mínima de 11ºC y una máxima de 18ºC, bajando la temperatura considerablemente. Para el resto de la jornada las condiciones serán más o menos similares y no se anuncias lluvias en el horizonte al menos hasta el próximo viernes.



EL NIÑO TRAERÁ RECORD

DE CALOR PARA EL 2024

Las sofocantes temperaturas que vienen afectando a diversas zonas del mundo obedecen a que la corriente cálida del Pacífico no esperó al segundo semestre de 2023 y potenció el recalentamiento por el cambio climático. El lunes 3 de julio, cuando la temperatura global promedio alcanzó los 17,01 grados Celsius, superando el récord de agosto de 2016 de 16,92 grados, fue el día más caluroso a nivel mundial. Así lo informaron los Centros Nacionales de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos. En Francia, España Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido, Italia y Alemania, donde mató a cientos de personas e incendió frondosos bosques, las autoridades se vieron obligados a declarar estado de emergencia.

En el sur y el suroeste de EEUU pueden dar fe de la cocina a fuego lento que les está provocando la quema de combustibles fósiles y los científicos de la NASA lo corroboran en sus estudios. La Conferencia sobre Cambio Climático (COP27), en Egipto en 2022, no contó con los países más comprometidos y el acuerdo de parís (2016) fue una mera fachada y cuestión de imagen. La factura de la Naturaleza no tardó en llegar anticipadamente al Hemisferio Sur, ya que durante marzo no solo tuvieron lugar los registros históricos de las temperaturas máximas, sino también de las mínimas, según informes del Servicio Meteorológico Nacional. En CABA, por ejemplo, el 11 de marzo se cruzó durante por 12 días consecutivos el umbral de temperatura máxima de ola de calor (32,3 °C). Por segunda vez en el mes se alcanzó el récord absoluto para marzo (38°C). Como nunca antes, el verano en Argentina había acumulado ocho olas de calor. Pero las perspectivas no son nada halagüeñas para el próximo. Los institutos especializados coinciden en que la corriente marina de El Niño vuela de fiebre en el océano y potencia al cambio climático. Pero además El Niño, el patrón climático natural del Pacífico tropical que eleva la temperatura de la superficie del mar por encima de la media e influye en el tiempo, no ha hecho más que empezar en los últimos meses, por lo que aún no está teniendo un gran impacto en el calor extremo que está sufriendo la población mundial este verano, según dijo Gavin Schmidt, climatólogo y director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y publica el sitio de CNN. Y advirtió que si esto va a continuar es porque se siguen introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hasta que se deje de hacerlo, las temperaturas seguirán subiendo.