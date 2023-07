“Elegí digital” continúa generando la formación en competencias digitales

El Plan “Elegí Digital” es una política de Gobierno local articulada con instituciones de la ciudad. Su principal objetivo es generar ámbitos de formación para jóvenes en temas vinculados a las nuevas tecnologías. Su diseño y puesta en marcha responde a una necesidad del territorio de contar con más personas formadas en estos temas.

El día viernes se desarrolló la última clase del curso “Creación de Contenidos”, en el marco de dicho programa donde 30 mujeres que están terminando la capacitación presentaron sus proyectos.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti participó de esta clase destacando lo siguiente:

“Son 30 mujeres que se formaron, 30 mujeres emprendedoras y que han trabajado a lo largo de 6 clases todo lo que tiene que ver con la identificación de su emprendimiento, el diseño del logo, el diseño de marca, cuestiones vinculadas a redes sociales, la verdad que ha sido un trabajo muy bueno que pudimos articular entre el municipio y la UNRaf”.

En cuanto a los alcances de la jornada el funcionario indicó que “las mujeres nos estuvieron contando un poco cómo fue ese proceso formativo que es parte de un paquete de cuatro cursos en el marco del programa “Elegí Digital”, que tiene como objetivo formar a mujeres en temas vinculados a las nuevas tecnologías y al mundo digital”.

En números, fueron más de 350 los jóvenes que han completado estos cursos, y “la idea es continuar, porque sabemos las dificultades del acceso a un puesto de trabajo, sobre todo de mujeres, de modo que debemos seguir trabajando en mejorar sus competencias, sus condiciones”, completó Peiretti.

Antonella fue una de las participantes del curso quien quiso dejar su visión. “Tengo un emprendimiento de ollas y vine a este curso como para perfeccionarlo en cuanto a lo que es lo digital, para poder mostrar mejor el producto. Necesitaba también incursionar más en lo que es la creación de contenido, en cuanto a lo que es darle más personalidad a la marca que tengo que mostrar”.

“El curso me pareció muy productivo, está muy bien pensado para poder darle herramientas a aquellos emprendedores de la ciudad que por ahí no cuentan con el dinero suficiente o no cuentan con la posibilidad que pueden llegar a tener otros de pagar una carrera”. Y añadió: “La verdad que los profesionales a cargo lograron que fueran muy buenas las clases, muy bueno el contenido y, a mí en lo personal, me sirvió muchísimo. Así que estoy muy agradecida al municipio”.