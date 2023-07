Mirada política sobre el campo en la Exposición

Los referentes económicos de las principales fuerzas políticas que competirán en las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) nacionales por la categoría presidencial, se presentaron en la Expo Rural 2023, en el marco del encuentro "Compromiso con una nueva Argentina: Las certidumbres necesarias para invertir".

Guillermo Bernaudo, del equipo de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, describió: "Nosotros creemos que hay que eliminar el sistema cambiario que hay hoy en Argentina, ir rápidamente a un déficit cero en muy pocos meses, e implementar un programa gradual de baja de los derechos de exportación. Además, fomentaremos herramientas de inserción en el mundo, tener más tratados comerciales que nos permitan bajar la carga de aranceles para exportar y encarar una formalización del sistema interno, que se inició en la gestión de Mauricio Macri, pero luego se retrocedió muchos casilleros".

En representación del partido La Libertad Avanza, de Javier Milei, expuso en el encuentro Diana Mondino: "Nosotros pensamos que tiene que haber reglas parejas para todos, en todos los sectores. No puede haber distorsiones, no puede haber retenciones para el sector agropecuario. No puede haber subsidios y si se quiere beneficiar, eventualmente, alguna actividad, en ese caso se deberían reducir los impuestos a las actividades, pero nunca lo que tenemos ahora, donde se castiga al productor. Además, tenemos un montón de restricciones cuantitativas de distintos productos. Tenemos una docena de medidas identificadas que creemos se deben eliminar de manera urgente".

A su turno, Sergio Busso, como referente para el sector agropecuario dentro del equipo del precandidato a presidente Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), apuntó: "Tenemos un modelo de gestión en Córdoba que creemos es extrapolable al resto del país. Estamos convencidos que primero hay que ordenar la macroeconomía, generar reglas de juego claras, estables, previsibles en el tiempo. Schiaretti siempre dice que hay que sacarle el pie de encima al campo, para lo cual no debe haber retenciones, intervenciones, regulaciones, hay que liberar las energías para poder producir más y generar los recursos que el país necesita", y citó como medidas a implementar: "Fomentar las buenas prácticas agropecuarias, trabajar con los consorcios de conservación de suelo, y con el consorcio único para pavimentar caminos rurales".

Por otro lado, Leonardo Sarquis, referente del sector de Juntos por el Cambio que lleva como precandidato a Horacio Rodríguez Larreta, detalló: "Lo primero que tenemos que buscar es la estabilización económica, al mismo tiempo lograr la unificación del tipo de cambio en lo inmediato o el primer año. Apenas asumamos trabajaremos en la eliminación de todos los derechos de exportación para las economías regionales, y después en forma gradual, con un escalonamiento concreto y real, eliminar los derechos de exportación a trigo, maíz, soja y girasol". Al mismo tiempo, propuso "la eliminación de todos los cupos y trabas a las exportaciones, y buscar acuerdos con mercados internacionales nuevos". También está en la agenda la resolución del problema de la conectividad de la zona rural, caminos rurales, bioeconomía, biotecnologías y economías regionales.

Por el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, expuso el actual secretario de Agricultura, Ganadería, Industria y Pesca, Juan José Bahillo, quien refutó algunas de las críticas presentadas por los otros expositores y en cambio detalló: "En agricultura tenemos que ir hacia un plan de riego, un plan de promoción de esta herramienta, incorporar la biotecnología y las Agtech en la agenda del sector, trabajar sobre la propiedad intelectual en semillas y eventos, trabajar en una nueva ley de alquileres para el campo que le dé más previsibilidad al colono que trabaja sobre campo alquilado para que los alquileres sean por períodos más largos (tres años mínimo). En ganadería queremos incorporar nuevos mercados, como ya lo venimos haciendo, también queremos llegar a un acuerdo con China por el trigo, con frutos secos, y lograr el restablecimiento de las exportaciones avícolas que fueron interrumpidas por la influenza aviar". También adelantó la posibilidad de flexibilizar la exportación de los siete cortes bovinos, y en lechería igualar al mínimo las retenciones y sacar el diferencial entre la leche en polvo y el queso".