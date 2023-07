San Antonio recibirá hoy a la séptima fecha del Power

Fortalecida luego de haber logrado un nuevo récord de participantes en la carrera anterior, con 40 pilotos inscriptos en el Midgets Show and Power y 16 en el Mini Power Escuela de Pilotos, ambas categorías volverán a presentarse este domingo en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

En la oportunidad se estará desarrollando el programa correspondiente a la séptima fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", iniciándose de esa manera la segunda mitad de su exitosa temporada 2023 en el mismo escenario utilizado en las competencias anteriores.

Como es habitual, la actividad en pista se iniciará a las 11:00 con la realización de las tandas entrenamientos.

Posteriormente será el turno de la clasificación, para dar lugar más tarde a las series, semifinales y en el cierre de la jornada -aproximadamente a las 17:00- a las respectivas finales.

Vale la pena recordar que de las seis fechas disputadas hasta el momento, logró imponerse en tres el vigente campeón Matías Audino, repartiéndose los triunfos en las restantes Adrián Bonafede, Gustavo García y Angel Gaggi, en el Midgets Show and Power.

En la división reservada a los "peques" el que se mantiene invicto es Gaspar Fler, como consecuencia de haberse adjudicado las seis finales que se llevaron a cabo en la primera mitad del calendario.

Respecto de las posiciones, están ordenadas de la siguiente manera:

Midgets Show and Power: Matías Audino 210 puntos; Gastón Viano 179; Angel Gaggi 176; Cristian Mattioli 160; Rubén Balangero 153; Adrián Bonafede 148; Pablo Baronetto 143; Matías Maina 136; Adriel Viano, Jeremías Molardo y Matías Giordano 135; Leonardo Sterpone 126; Ulises García 118; Diego Bruera 114; Andrés Osorio 108; Gustavo García 103; Germán Mathier 95; Emiliano Ponzo 63; Emiliano Torassa 56; Matías Franco y Diego Haspert 60; Héctor Valentini y Román Bertone 49.

Mini Power Escuela de Pilotos: Gaspar Fler 228; Benjamín Bottazzi 205; Saimon Cuenca 186; Alex Ramallo 169; Felipe Masuero 148; Santiago Maina 147; Thiago Bottazzi 137; Bruno Acosta 128; Gonzalo Rinaudo 121; Donato Calvi 117; Ezequiel Coria 112; Laureano Cuenca 98; Samuel Calvi 80; Santiago Boscatti 53; Martina Battaglino 42; Bruno Bailetti 27; Martino Bogetto 22 y Leonardo Lovera 2.



UN DÍA ESPECIAL

DE GARBAGNOLI

Luego de una prolongada ausencia y con el auto de su propiedad, estuvo girando ayer en el circuito "Atilio Carinelli (h)" uno de los pilotos de mayor presencia en el automovilismo regional, Osmar Garbagnoli.