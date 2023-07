Costamagna se impuso en su serie en el Turismo Pista

Tuvo continuidad ayer, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, el programa correspondiente a la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.

Luego de realizarse la segunda tanda clasificatoria en horario matutino, la Clase 2 disputó sus tres series, que tuvieron como ganadores a Ezequiel Bosio, José Luis Costamagna (ambos con VW Up) y Luciano Martínez (Chevrolet Corsa).

Así finalizaron cada uno de los parciales realizados en el trazado santiagueño:

Primera serie (6 vueltas): 1° Ezequiel Bosio (VW Up), en 12m47s298, a un promedio de 135,236 Km/h; 2° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 284 milésimas; 3° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 683; 4° Martín Leston (VW Up) a 1s558 y 5° Gastón Fontana (VW Up) a 7s481.

Segunda serie (6 vueltas): 1° José Luis Costamagna (VW Up), en 12m57s696, a un promedio de 133,428 Km/h; 2° Pablo Vázquez (VW Up) a 134 milésimas; 3° Agustín Herrera (VW Up) a 421; 4° Nicolás Herrera (VW Up) a 800 y 5° Gonzalo Poles (VW Up) a 1s982.

Tercera serie (6 vueltas): 1° Luciano Martínez (Chevrolet Corsa), en 12m57s220, a un promedio de 133,510 Km/h; 2° Benjamín Conti (VW Up) a 369 milésimas; 3° Alan Buchholz (VW Up) a 774; 4° Franco Nazzi (VW Up) a 1s269; 5° Federico Raspanti (Chevrolet Corsa) a 3s559... no clasificó Ricardo Saracco (VW Up).

Final: se largará este domingo a las 10:55 sobre 14 vueltas o 35 minutos.