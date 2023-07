El argentino Daniel Barone elegido para dirigir su octava temporada

La serie española "Élite" es una de las más exitosas de los últimos años, además de ser la más longeva de la plataforma Netflix y en agosto comenzará las grabaciones de su octava temporada donde tendrá importantes regresos en su elenco.

Para esta última entrega se eligió a diferentes directores entre los que se destaca el argentino Daniel Barone, de innumerables éxitos en su carrera, icónico de las series de Polka, ganador de premios Martin Fierro por su labor y que en la actualidad está al frente de la dirección de la obra teatral "Votemos".

Sus últimos y destacados trabajos del director Daniel Barone fueron Planers (para Star+) y "El fin del amor" (en Amazon Prime Video).



INFORMACIÓN SOBRE DANIEL BARONE



Sus trabajos en Mujeres Asesinas, Locas de Amor, Culpables, Vulnerables, Verdad Consecuencia, Farsantes, El Puntero, Tratame Bien, Guapas, Signos, Tiempos Compulsivos, Silencios de Familia, El Lobista y El Tigre Veron, entre otros, lo llevaron a ser uno de los directores más prestigiosos de la televisión argentina, por lo cual fue elegido por HBO para dirigir la segunda temporada de Epitafios (2009), programa que junto a El Puntero (2011) fueron ternados para los premios Emmy Internacional. El Maestro fue ternado para el Premio Platino, Mejor Programa y Mejor Actor protagónico (Julio Chavez, 2018), El fin del amor - Amazon (2022), y Planners - Star Plus, entre otras .Daniel Barone y los programas dirigidos por él ganaron diferentes premios en distintos rubros, incluyendo Mejor Director y Mejor Programa. Fue ganador de varios Martin Fierro a Mejor dirección, siete Martin Fierro de Oro, varios premios Clarín, Onda Internacional, Premio Cámara de Diputados de la Nación, Premio Broadcasting, Premio Argentores, Premio Seul International Drama de Corea, fue premiado en el Festival de Cine Hispano de Toronto y el premio Konex al mejor Director de la Década 1991/2001 y 2001/2011 el premio Konex de Platino.En cine co-dirigió Comodines y dirigió Cohen vs Rosi, Alma Mía y El día que me amen. En teatro debutó con Red (de John. Logan) con Julio Chavez y Gerardo Otero en 2014, y luego Un Rato con El (de J. Chavez y C. Mansilla) con Julio Chavez y Adrian Suar en 2017, ganadora Mejor Comedia Premio Ace y "Después de nosotros". Actualmente se encuentra dirigiendo la Obra "Votemos".(TOMMY PASHKUS AGENCIA )