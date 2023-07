Corach, entre la autocrítica y la ilusión de mejorar en las generales

El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, el rafaelino Marcos Corach, admitió que la derrota del peronismo en las elecciones primarias del domingo pasado tanto a nivel provincial como en la ciudad de Rafaela "ha sido un duro golpe", aunque prefirió mantenerse "positivo" de cara a las generales del 10 de septiembre. "Claramente ha sido un resultado adverso, más de lo esperado, y si dijera que no teníamos grandes expectativas no sería honesto", reconoció el funcionario durante una extensa charla con Radio El Espectador de esta ciudad para analizar el escenario electoral que dejó el domingo, con un contundente triunfo de "Unidos para Cambiar Santa Fe".

"En términos internos las expectativas eran buenas y entendíamos que íbamos a ganar. Los contrincantes, tanto Marcos Cleri como Leandro Busatto o como Eduardo Toniolli, sabían que iba a ser muy difícil poder ganarle a Marcelo Lewandowski. Ya en la rama de diputados, no había ninguno del nivel y conocimiento de Omar Perotti", dijo en relación a la interna de Juntos Avancemos, el espacio conformado por el peronismo y sus aliados.

Corach reconoció que "en la ciudad de Rafaela, el golpe también ha sido duro, porque nosotros somos de ahí, rafaelinos, y quizás fue un poco más sorpresivo, incluso para el propio Luis Castellano, que no esperaba tener este revés eleccionario". "Es un cachetazo, te despierta y te hace hacer una evaluación de qué es lo que hiciste bien y qué es lo que se ha hecho mal, lo que comunicaste bien, lo que se ha comunicado mal", agregó un reflexivo Corach durante la entrevista con el periodista Néstor Clivati. "Nosotros, en donde hace tiempo que nos dedicamos a esto, hemos vivido un 2001, un 2008 con la 125, el divorcio de gran parte de la sociedad y la apatía de mucha gente se manifiesta en esta instancia. No van a votar, votan en contra de..., están enojados con...y es muy difícil generar una propuesta y una política atractiva", consideró al tratar de explicar las razones de la derrota.

"El desafío, de acá en adelante, es ver cómo le hablo a esa gente, qué le digo, cómo convencemos a aquel que no fue a votar y que lo haga con nosotros. Puedo rescatar todo lo que hemos hecho bien, y no soy necio y puedo reconocer también las cosas que se han hecho mal o no tan bien y nos han castigado por eso", puntualizó Corach desde Santa Fe.

De todas formas, señaló que el análisis del resultado de las PASO "tampoco es tan lineal porque quien termina triunfando en las elecciones es Maximiliano Pullaro, que en Rafaela ha sido una mala palabra durante mucho tiempo cuando fue ministro de Seguridad (entre 2015 y 2019), porque él mismo dijo 'dale, armale el operativo a Castellano así me deja de hinchar las bolas' al referirse al jefe de Policía. Esto fue textual y no una mala educación de mi parte, las causas judiciales y todo eso. Es diputado desde el 2019 hasta acá , pero ¿alguien conoce lo que ha hecho como diputado? No, ganó las elecciones, y hubo un montón de factores que sumaron para que pueda ganar. Carolina Losada vino y lo empezó a agredir y evidentemente la campaña no le dio resultados", sostuvo.

"Cada vez que juego y compito en la política, pongo todo en todo momento, y es lo que intento", reconoció Corach consultado si se había guardado "algo" para las generales. "Lewandowski claramente fue el candidato más elegido, el mejor candidato de nuestro espacio, pero cuando uno habla en Rafaela, las oportunidades que hubo de poder charlar con él fueron mínimas, no lo conocen, no saben quién es. En Santa Fe tiene un porcentaje de conocimiento bajo, con lo cuál tendrá que trabajar y deberemos trabajar mucho sobre estos aspectos", consignó.

Asimismo, indicó que "a nosotros nos fue mal en Rosario con la elección de Perotti como candidato a diputado, donde la seguridad es un tema que nos ha impactado duramente y los rosarinos no deben estar conformes con esto. ¿Y qué podemos hacer en este tiempo hasta las elecciones generales? Profundizar y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Los que conocen a Perotti saben que es una máquina y no para y vamos a hacer todo lo posible para revertir la situación. Al tema de la seguridad no lo vamos a resolver en 3 meses, pero intentaremos dejar una plataforma mucho mejor para quién nos suceda de lo que la hemos recibido, donde no se pagaban sueldos, sumado a los 2 años de pandemia. En 4 años de gestión, 2 años estuvieron ligados a la pandemia".

Ante el planteo de que en general no hubo una opinión favorable sobre la gestión de Perotti, Corach -funcionario de máxima confianza del gobernador-, admitió que "no" para luego señalar que "la sinceridad y la honestidad me trae muchos dolores de cabeza, personalmente, fui uno de los que más he puesto la cara y he discutido como ya lo hacía en la Municipalidad de Rafaela, donde confrontaba, básicamente, con los concejales (Leo) Viotti y (Lisandro) Mársico con discusiones políticas que a la gente no le importaba".

Respecto al gobierno provincial, expresó que "no podemos decir que hemos tenido una gestión que aprobamos, puedo encontrar millones de excusas, pero ninguna alcanza, también puedo decir que hicimos inversiones millonarias en infraestructura como gasoductos y acueductos, llevamos agua potable a Tostado, trabajamos sobre gas con una obra que no se hacía desde 1985. ¿Alcanzó? definitivamente no. Tuvimos también 34 meses de crecimiento del empleo registrado y el contexto no es el mismo que el del 2001 donde había niveles de desocupación enormes. Hay niveles de desocupación mucho menores, pero la plata no alcanza. Los hombres y mujeres que salen a trabajar todos los días y están en blanco tienen problemas para llegar a fin de mes. Y ahí está la clase media, que cada vez le cuesta más poder mantener lo que tiene".

Y si bien el gobierno de Perotti fue uno de los que más obras ejecutó en Rafaela y la región, tampoco parece alcanzar para lograr la adhesión del electorado. "Está más que claro que los niveles de inversión que hemos hecho del gobierno provincial en Rafaela son altísimos. Pero tenés una ciudad en donde el 50% de la gente es menor a 30 años y ¿cuáles son sus expectativas? Aquellos que tienen pavimento, agua, gas y en donde esa franja de jóvenes que estudian y tienen acceso a una universidad gratuita con determinados beneficios... con acueductos y gasoductos no los vas a convencer y no va a ser lo que los enamore, porque lo tienen".

En la misma dirección, consideró que "aquella franja de la población que tiene serias dificultades y vive en una calle de tierra y no tiene ni cordón ni cuneta o no tiene iluminación, si nosotros no somos capaces de llegarle con políticas públicas provinciales y municipales para resolver esa situación, claramente no nos va a votar".

"¿Cómo pone en valor el Boleto Educativo Gratuito, donde muchos están yendo a estudiar gratis o van a dar clases gratis en un acierto del estado provincial. ¿Qué tenemos que decir? ¿que el que viene te va a cortar todo? No hacemos eso (campaña del miedo). ¿Cómo pongo en valor esa Billetera Santa Fe y la decisión del gobernador de poder inyectar 5 mil pesos por persona cuando la usan 1.700.000 usuarios santafesinos? Hubo mucha gente que lo valoró cuando lo tuvo, pero ya está, no te lo van a agradecer toda la vida, porque es un derecho adquirido", subrayó Corach. "Ahora, con una profunda autocrítica, del otro lado, ¿que te dicen? ¿que hicieron? ¿cuál es la propuesta? No existen, no están, no está ese debate. Hoy hay que re enamorar", amplió.

Ante la pregunta sobre si es posible dar vuelta el resultado a nivel provincial y en Rafaela, Corach planteó diferencias entre los escenarios. "Son dos situaciones distintas. La situación de Lewandoswki vs Pullaro no sé si es imposible pero si es muy complejo, ya que es muy difícil poder remontar ese porcentaje. Dicho esto vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte para que eso pase. Pero tenemos que encontrar el mensaje adecuado. Pero en la ciudad de Rafaela, donde nadie la conoce mejor que el intendente Castellano y su conducción, no tengo dudas de que están en condiciones absolutas de pelear y de revertir el resultado. Tengo plena confianza en que eso va a pasar", enfatizó el funcionario.

"En el escenario provincial me puedo mostrar más pesimista, con el escenario local rafaelino puedo ser más optimista, porque los conozco, porque surgí de ahí, porque nací ahí y conozco muy bien a los rafaelinos, donde hablo con ellos, con los chicos y con los más grandes. No tengo dudas de que en la ciudad de Rafaela es reversible mientras que la elección de gobernador va a ser una pelea muy dura y no se si alcanzaremos a revertir el resultado, pero al esfuerzo lo vamos a realizar", concluyó.