En el escrutinio definitivo, Mársico estiró la diferencia sobre Bottero

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe confirmó ayer el triunfo de Lisandro Mársico sobre Germán Bottero en las elecciones primarias del domingo pasado en el marco de la interna del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", por lo que encabezará la lista del espacio en las generales del próximo 10 de septiembre. Había un grado de incertidumbre debido a que en el recuento provisorio en actual concejal del PDP se había impuesto con una diferencia de apenas 57 votos, lo que habilitaba la posibilidad de que se altere el resultado y la disposición de los integrantes de la lista.

Sin embargo, el Tribunal informó que Mársico obtuvo 9.121 sufragios contra 8.978 de Bottero. Lo que nunca se olvidarán ambos concejales es que durante el escrutinio del domingo intercambiaron durante seis horas el liderazgo, a veces con una ventaja de 10 votos y en otras por apenas 1. En la madrugada del lunes, ni en el Comité Radical de calle Bolívar ni en el del PDP de calle Bolívar se animaban a festejar por la falta de certezas.

Así las cosas, la lista del "Unidos" para el 10 de septiembre tendrá a Mársico en el primer lugar y luego se ubicarán Mabel Fossatti, Carla Boidi, Germán Bottero, Pablo Miassi, Norma Becchio, Matías Martínez Sella y Sandra Gilli, quienes respaldan a Leo Viotti como candidato a intendente.

Tal como informó LA OPINIÓN, en total habrá cuatro listas que competirán por las cinco bancas que se ponen en juego en el Concejo Municipal de Rafaela, pues no alcanzaron el umbral mínimo de votos Oscar Gasparotti (Podemos, 934 sufragios), Matías Monzón (Coalición Cívica, 846), Tamara Real (Frente de Izquierda, 705) y Laura Monzón (Escucharte, 531).

Juan Senn, de Juntos Avancemos, presidió la lista de Juntos Avancemos que más votos logró individualmente el domingo pasado, con un total de 10.600. María Paz Caruso, Heri Passarino, Alejandra Quinteros, Rubén Pocho Bossana, Silvia Yori, Gabriel Stoffel y María Acosta (del Movimiento Evita), completan la nómina de candidatos del oficialismo, que lleva a Luis Castellano como candidato a intendente.

En tanto, el Partido Inspirar - Viva la Libertad también estará en la boleta única del 10 de septiembre con Delvis Bodoira en primer lugar, tras lograr 5.464 sufragios. Con Mónica Schmutzler como candidata a intendente, la lista para el Concejo sigue con María Larga Dupertuis en segundo lugar, Diego Soltermann, Ermelinda Godoy, Mijael Navarro, María Ramírez, Alejandro Bonet y Adriana Giovannini.

La lista de Unite Por la Libertad y la Dignidad para el Concejo juntó 1.521 votos, un poco más del piso exigido (1.195) para participar de la ronda final electoral. En este caso, la integración será de la siguiente manera: Germán Boidi, Claudia Nemiña, Juan Manuel Kalvermatter, Bárbara Carrascal, Alejandro Ruiz Daniele, Yamila Meyer de Sousa, Leandro Garetto y Jesica Soltermam. En este caso, la referencia como candidato a intendente es Raúl Lalo Bonino.

El padrón de Rafaela está integrado por 82.189 personas, de las cuales 2.515 son menores de 16 y 17 años que tenían la posibilidad de votar por primera vez en una elección provincial. Hubo 48.899 votos válidos, 46.126 afirmativos, 2.773 blancos, 2.453 anulados y 51.352 votantes, es decir que participó el 62,48% del padrón.



INTENDENTE RAFAELA

El escrutinio definitivo confirmó el triunfo de Leonardo Viotti, con 22.233 votos, sobre Cefe Mondino (2.327) en la interna de "Unidos para Cambiar Santa Fe", por lo que es el candidato a intendente del espacio, que en total cosechó 24.560 sufragios.

El actual intendente, Luis Castellano (lista Elijo Hacer del frente Juntos Avancemos), quien aspira a la reelección, obtuvo 16.858 votos, en tanto que Mónica Schmutzler quedó en el tercer lugar con 3.458 y Raúl Bonino en el cuarto, con 3.217.

Los cuatro competirán entonces por ser el próximo intendente de Rafaela, en una campaña que comenzará el próximo 11 de agosto y tendrá como "día d" al domingo 10 de septiembre. Ese día se develará la incógnita si Castellano continuará por un cuarto mandato consecutivo o si Viotti ratifica el resultado del domingo para cortar la hegemonía de 32 años de gobiernos municipales peronistas.



SENADOR PROVINCIAL

El escrutinio definitivo confirmó que cuatro listas competirán por la senaduría provincial por el departamento Castellanos, cargo que actualmente ocupa Alcides Calvo, quien va por un nuevo período en la Legislatura y de hecho ganó con facilidad las PASO.

De acuerdo al escrutinio definitivo, Calvo -junto a la funcionaria del Municipio rafaelino Bárbara Chivallero como suplente- logró 33.643 votos, en tanto que muy lejos quedaron sus tres rivales en la interna que juntos captaron 3.100 sufragios.

En "Unidos" hubo mayor paridad en el resultado: Caro Giusti se adjudicó la carrera interna con 13.340 votos sobre Gonzalo Aira (11.896) y Alejandro Ambort (8.975).

Gonzalo Mondino de Coalición Cívica avanzó a la siguiente instancia electoral con 3.322 votos al igual que Carlos Padilla (Inspirar-Viva la Libertad), con 5740.

Si bien en septiembre Calvo parte como favorito, no hay certezas absolutas considerando que el peronismo logró 36.743 votos en total y Unidos 34.211, es decir que la distancia no es definitiva.



GOBERNADOR EN

EL DEPARTAMENTO

Maximiliano Pullaro se impuso por amplio margen en la elección primaria de gobernador en el departamento Castellanos al reunir 29.353 votos (el 53,14% de su espacio), contra 21.826 de Carolina Losada y 4.056 de Mónica Fein. En total, el frente "Unidos" consiguió 55.235 sufragios.

Por el lado de "Juntos Avancemos", Marcelo Lewandowski fue el cómodo ganador con 12.765 votos, y después siguieron Marcos Cleri con 1.929, Eduardo Toniolli con 1.806 y Leandro Busatto con 1.273. Así, el peronismo terminó la cosecha con 17.773 sufragios, muy lejos de Pullaro y compañía.

Edelvino Bodoira, uno de los cuatro candidatos que integrará la boleta única en la categoría de gobernador, consiguió 5.907 votos con su partido Inspirar-Viva la Libertad y Carla Deiana 1.133 con el Partido de Izquierda y de los Trabajadores.



DIPUTADOS EN EL

DEPARTAMENTO

Si bien el gobernador Omar Perotti fue el más votado en la categoría, su frente electoral "Unidos" quedó en el segundo lugar en el departamento Castellanos.

Según el escrutinio definitivo, el peronismo en su conjunto obtuvo 27.880 votos con Perotti como el ganador de la interna con 22.054.

En "Unidos", la cosecha total ascendió a 28.169 sufragios: con un papel destacado estuvieron José Corral (6.792), Clara García (6.725), Antonio Bonfatti (6.320) y Dionisio Scarpin (6.290).

Juan Argañaraz, del partido Inspirar-Avanza la Libertad reunió 5.665 votos y ganó su interna, en tanto que el frente que integra obtuvo en total en el departamento 6.979.

Amalia Granata registró un destacado desempeño con su Somos Vida, dentro del frente Unite, al obtener 10.790 votos.