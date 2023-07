Messi debutó con un golazo para darle la victoria al Inter Miami

Lionel Messi, campeón mundial con el seleccionado argentino y uno de los futbolistas más talentosos y exitosos de la historia, estableció ayer un hito en su fantástica carrera cuando debutó con la casaca de Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos, ante Cruz Azul, de México, en un cotejo por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023.

El partido por la Copa de Liga que integran equipos de la MLS y del fútbol mexicano se jugó en DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, y el crack rosarino ingresó a los ocho minutos del segundo tiempo. Messi reemplazó a Cremaschi y provocó el delirio de las 21 mil personas que agotaron las entradas para presenciar el debut del argentino.

Cuando el partido estaba igualado en uno y ya se jugaba tiempo suplementario, Messi clavó un golazo de tiro libre para poner el 2-1 definitivo. Jugó algo más de 30 minutos y a los 49 del complemento tildó el casillero con su primer gol en el Inter Miami.

El flamante equipo de Messi no la pasó bien en la etapa inicial y su rival llegó en por lo menos unas seis ocasiones con chances concretas de anotar el primer gol del encuentro. Pero, a los 43 minutos del primer tiempo, Robert “Robi” Taylor no desaprovechó su oportunidad y abrió el marcador para poner a Inter Miami 1-0 arriba.

A los 19 del complemento, Cruz Azul tuvo su premio a no dejar de intentarlo y Uriel Antuna aprovechó una desatención defensiva del Inter Miami y anotó el tanto de la igualdad. El jugador del elenco visitante recibió en el área, se acomodó para la derecha y fusiló al arquero Drake Callender.

“Es importante empezar ganando y le dedicamos el triunfo a Ian Fray que sufrió una grave lesión”, declaró tras el triunfo Lionel Messi.

Y sobre el gol que anotó (el 700 en su carrera, sin contar los de penal) agregó: “Me quedó justo la última y tuve la suerte de que fue gol”

La cita no pasó inadvertida para nadie que ame al fútbol: Messi, ganador de todos los títulos posibles con el Barcelona de España y con el seleccionado argentino, que por primera vez abandona el territorio europeo, en donde también actuó en Paris Saint-Germain, para llevar al mundo su juego deslumbrante con la camiseta de Inter Miami.

Este Messi, liberado de un traumático paso por el PSG y con varios cortocircuitos con los hinchas del club parisino, llega a la MLS (Liga estadounidense) con la felicidad intacta de ser campeón del mundo con la “albiceleste”, con deseos de tener tranquilidad y bienestar con su familia en una ciudad en la que siempre dio muestras de querer vivir.

A sus 36 años, a “Leo” lo incorporó la franquicia que tiene como a uno de sus dueños al ex futbolista inglés David Beckham y que contrató como DT al argentino Gerardo Martino. Inter Miami es entonces su nueva casa, en donde tendrá la continuidad necesaria para afrontar la Copa América de Estados Unidos 2024, el objetivo que hoy tiene en mente el astro rosarino, sin pensar aún en el Mundial de 2026.