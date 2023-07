Ezequiel Bosio alcanzó la pole provisoria en TP

El experimentado piloto cordobés Ezequiel Bosio (VW Up) se quedó ayer con el mejor tiempo en la primera clasificación que realizó la Clase 2 del Turismo Pista en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

El oriundo de Cruz Alta consiguió la pole provisoria en el trazado santiagueño al cabo de una jornada en la que el susanense José Luis Costamagna (VW Up) se ubicó en el séptimo lugar y el rafaelino Ricardo Saracco (VW Up) ocupó la vigésima segunda posición.

Clase 2 (primera clasificación): 1° Ezequiel Bosio (VW Up), en 2m06s767; 2° Pablo Vázquez (VW Up) a 146 milésimas; 3° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 343; 4° Nicolás Herrera (VW Up) a 380; 5° Franco Nazzi (VW Up) a 412; 6° Lucas Bayala (Ford Ka) a 697; 7° José Luis Costamagna (VW Up) a 711; 8° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 766; 9° Agustín Herrera (VW Up) a 885; 10° José Ignacio Bailone (Fiat Way) a 913... 22° Ricardo Saracco (VW Up) a 1s638.

Cronograma: la actividad seguirá hoy en estos horarios, de 09:30 a 09:40, de 09:45 a 09:55 y de 10:00 a 10:10 Clasificación II; a las 12:30 primera serie (6 vueltas); a las 13:00 segunda serie (6 vueltas) y a las 13:30 tercera serie (6 vueltas); mañana a las 10:55 Final (14 vueltas o 35 minutos).