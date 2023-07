Atlético de Rafaela tendría un cambio

¿Podrá repetir equipo? Atlético de Rafaela recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Ezequiel Medrán tenía en mente darle continuidad, y confianza, a los mismos 11 que vienen de tener uno de los mejores rendimientos en la temporada ante Ferro, donde se impuso 1 a 0.

Matías Olguín no pudo terminar el entrenamiento futbolístico de ayer por la mañana en el estadio Monumental ya que sintió una molestia física y no pudo continuar. Este sábado se definirá su presencia o no. Para jugar los minutos finales del ensayo el DT mandó a cancha a Nicolás Laméndola, retrocediendo al lateral derecho Ayrton Portillo.

De ser así, Mauro Osores, Facundo Soloa y Alex Luna, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión, no reaparecerán en el equipo y se mantendrán Gabriel Risso Patrón, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago.

Por otro lado, Marcos Peano vino trabajando en la semana con alguna molestia física pero su presencia en el juego de mañana esta asegurada.

De no mediar inconvenientes, la ‘Crema’ saltará a cancha con: Peano; Portillo o Olguín, Fontanini, Bravo y Risso Patrón; Laméndola o Portillo, Fissore, Valdivia y Lago; Fúnez y Bieler.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy en el Monumental y luego del mismo quedarán confirmados los convocados para recibir mañana, 16hs, a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 23.