Confirmaron el hallazgo de sangre humana en camioneta de César Sena

RESISTENCIA, 22 (NA). - Los peritos forenses hallaron sangre humana en la camioneta que manejó César Sena el 2 de junio pasado y donde se sospecha trasladó el cuerpo de Cecilia Strzyzowski desde la casa de los ahora detenidos Emerenciano Sena y Marcela Acuña hasta un campo donde el mismo fue incinerado para desaparecerlo.

Según el informe entregado en la fiscalía, el hallazgo fue en el sector trasero de la camioneta Toyota Hilux que fue conducida por César Sena y "ante el resultado positivo, se deriva al depósito de muestras forenses del laboratorio de biología molecular" para su evaluación.

De esta manera, ahora se va a proceder a cotejar con una prueba genética si la sangre pertenece o no a Cecilia.



ESA CAMIONETA

Esa camioneta fue la que ingresó en la cochera de la casa de los Sena el 2 de junio pasado, donde se sospecha que fue asesinada Cecilia y de allí se dirigió al campo de la familia donde se sospecha que fue prendida fuego.

En este último lugar, se hallaron restos óseos calcinados que se están analizando para determinar si corresponden o no a la víctima.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de sangre de Cecilia en la casa de los Sena, en distintas partes de una habitación y ahora esta otra hallada en el vehículo y cuyo estudio de cotejo de ADN intentará determinar lo mismo.

La muestra con procedencia de sangre humana fue de un hisopo con rastros del sector trasero de la camioneta donde se sospecha iba el cuerpo de Cecilia ese 2 de junio.

El informe lleva la firma de los técnicos Sergio Moro y Nadia Filippis y el análisis que hicieron fue de once hisopos donde se levantaron los rastros de sangre, esto es en el sector trasero y la cajuela.