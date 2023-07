CRAR visita a UNI en Santa Fe

Este sábado 22 de julio se disputará la 18º y última fecha de la fase regular del Torneo Regional del Litoral, instancia que servirá para definir las posiciones y los respectivos cruces en las instancias finales.



Por el certamen de Segunda División, CRAR visitará a Universitario de Santa Fe, cruce que se disputará en el barrio Las Delicias de la capital provincial. El kick off para el encuentro principal es a las 16, con el arbitraje de Facundo Gorla (USR).



Los cuatro elencos que irán por el título (no define ningún ascenso, ni nada) ya están definidos, resta conocer los lugares del 2 al 4. El 1 ya quedó en manos de Jockey Club de Venado Tuerto, al ganarle el sábado pasado a CRAR en Rafaela, hoy con jornada libre. El Verde intentará quedarse con el segundo lugar.



Las semifinales, tanto en el Top 0 como en Segunda, serán el 5 de agosto y la final el 12; posteriormente iniciarán la Reclasificación A y B.



El XV inicial de CRAR, para visitar hoy a UNI, será con: Juan Ignacio Ghizzoni, Pedro Ambort y Jonatan Viotti; Facundo Ledesma y Facundo Aimo; Manuel Mandrille, Julián Clemenz y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Santiago Albrecht, Tobías Cavallo y Francisco Fuglini; Santiago Kerstens (capitán).



EL RESTO DE LA FECHA. Tilcara de Paraná - Los Caranchos, La Salle - Alma Juniors, Provincial - Logaritmo. Libre: Jockey Club de Venado Tuerto.



LAS POSICIONES. Jockey Club de Venado Tuerto 67, puntos; CRAR 58; Los Caranchos 54; Alma Juniors 50; Tilcara 40; La Salle 37; Logaritmo 26; Provincial 11; Universitario (SF) 4.



TOP 9 (FECHA 18º, y ÚLTIMA): Rowing - Santa Fe Rugby Club, Universitario Rosario - Estudiantes, CRAI - Duendes, Old Resian – Jockey Rosario. Libre: GER.



LAS POSICIONES. GER 63, puntos; Santa Fe RC 49; Estudiantes 43; Duendes 43; Old Resian 42; Jockey Rosario 40; Universitario Rosario 29; CRAI 27; Rowing 15.