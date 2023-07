El récord histórico del dólar blue a 529 pesos

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El dólar blue alcanzó ayer un nuevo récord de $529 y el Banco Central volvió a perder divisas con la venta de dólares y yuanes, en medio de la demora en alcanzar un acuerdo con el FMI.

La divisa paralela alcanza una brecha cambiaria del 87% respecto del dólar minorista y del 95%, comparada con el mayorista, tras el cierre de la rueda, luego de acumular en los últimos 10 días una suba de $33.

El dólar libre marca un incremento de $183 desde que comenzó el año y durante julio mantiene una ganancia de $35 o un 7,1 por ciento.

El BCRA terminó la jornada con ventas por US$ 87 millones y 732 millones de yuanes, por un monto consolidado de unos US$ 197 millones.

En la semana el BCRA acumuló ventas por US$ 223 millones y 1.379 millones de yuanes, mientras que en el mes lleva vendidos US$ 270 millones y 7.133 millones de yuanes.

Las liquidaciones de las economías regionales aportaron US$ 9,7 millones y acumulan ingresos por US$ 5.623 millones desde la implementación de la tercera etapa del programa de incremento exportador.

La suba de la divisa paralela se da mientras el mercado espera anuncios sobre las negociaciones con el FMI y en medio de versiones sobre una cuarta etapa de implementación del dólar agro para las economías regionales y el maíz, además de impuestos adicionales a importaciones de servicios y artículos suntuarios.

El dólar Qatar avanzó hasta el nuevo máximo de $565,0 y la diferencia con el blue se recortó a los $37, mientras que el dólar turista o tarjeta subió $1,45 y se vendió en $494,4.

El dólar sin impuestos cotizó a $282,2 según el promedio de los principales bancos privados y en el Banco Nación se vendió en un máximo de $280.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva cerró en $466,1 y el mayorista operó en $269,4 para avanzar $4,40 en la semana, por encima de los $4,05 de aumento registrado en la anterior.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa, operado con el bono AL30 subió a $499,2 y la brecha con el oficial alcanza el 85,3%.

El dólar Contado con Liquidación- cotiza en $529,51 y el spread con el oficial se ubica en 96,5%.