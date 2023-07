Calvo y Pirola en la Guillermo Lehmann

En las instalaciones de la cooperativa Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar se realizó un encuentro entre los senadores del departamento Las Colonias, Rubén Pirola, y Castellanos, Alcides Calvo, con el director ejecutivo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Gonzalo Turri y la directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal (IDAFFE) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF, Nancy Tognola, en el cual se profundizó en las necesidades de crear una unidad institucional-jurídica de los “Departamentos” donde se fomente y se creen las condiciones necesarias para comercializar con el mercado Europeo (UE) materias primas que cumplan con estándares de producción ya que, este mercado en un futuro cerrarán su importación a países o zonas de países que no cumplan estándares de no deforestación.

La idea surge a través de un trabajo en conjunto entre la Universidad Católica de Santa Fe y La Lehmann quienes observaron con preocupación las nuevas restricciones que el mercado europeo va generando y comenzaron a identificar soluciones en este sentido para poder abrir las puertas a los productores locales de estos mercados, teniendo en cuenta que en un futuro las restricciones tendientes a el respeto y el cuidado medioambiental van a ser cada vez mayores, se plantea la necesidad imperiosa de comenzar cuanto antes con capacitaciones y políticas que brinden herramientas en este sentido.

En ese mismo sentido, el Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal (IDAFFE) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF organiza la Diplomatura Eco Innovación y Derecho Forestal se realizará del 28 de septiembre al 25 de abril con una carga horaria total de 80 horas distribuidas en modalidad presencial y virtual asincrónica, destinada a referentes del sector público y privado de Municipios y Comunas de los Departamentos de Zona Centro de la provincia de Santa Fe, abogados y egresados de carreras de enseñanza superior de disciplinas no jurídicas que deseen completar su formación con nociones de derecho ambiental forestal, mientras que la Cooperativa Guillermo Lehmann viene desarrollando una guía que hoy se encuentra en proceso de registración de propiedad intelectual sobre esta temática.