El escrutinio definitivo resuelve la interna entre Mársico y Bottero

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe comenzó el miércoles pasado el escrutinio definitivo de las elecciones primarias del domingo pasado. En este marco, este viernes llegará el turno de repasar los datos de los comicios en el departamento Castellanos.

Los resultados definitivos de las PASO permitirán básicamente establecer el orden de la integración de listas que se determinan a través del Sistema D`Hondt, puntualmente de candidatos a concejales y a diputados provinciales.

En Rafaela hay especial interés por la resolución de la interna del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" a partir de la apretada definición entre el candidato demoprogresista, Lisandro Mársico, quien obtuvo 8.895 votos, y el radical Germán Bottero, que reunió 8.838 sufragios teniendo en cuenta que se llegó al 99,58% de las mesas escrutadas. Quien gane la pulseada final quedará al frente de la lista, y quien quede segundo en la interna ocupará el cuarto lugar de la misma por la aplicación de la ley de paridad.

Otra definición pendiente tiene que ver con la interna de diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe. En este caso, la socialista Clara García cosechó 150.387 votos en tanto que el radical José Corral logró 148.772. Si bien es difícil que pueda invertirse el resultado, no es imposible.



PULLARO EN ROSARIO

En el Teatro Metropolitano de Rosario se efectuará hoy a las 10:00 hs. la cumbre de "Unidos para Cambiar Santa Fe" tras el contundente triunfo del domingo pasado en las elecciones primarias provinciales. Del encuentro participarán representantes de los 15 partidos que integran el frente, entre ellos el candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, y una de sus adversarias en la interna, la ex precandidata a gobernadora, Mónica Fein. La otra participante de la categoría, Carolina Losada no asistirá aunque ayer se reunió con los candidatos a diputados de su lista.

Clara García, José Corral, Dionisio Scarpin, Antonio Bonfatti entre otros dirigentes se sumarán a esta convocatoria en la que se evaluará el desempeño electoral de la fuerza y se proyectará la campaña que viene rumbo a las generales del 10 de septiembre.