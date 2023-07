Perotti viajó a la India en medio de la campaña

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti partió ayer hacia la India para encabezar una misión de la Provincia que tiene como objetivo consolidar el vínculo y la cooperación en materia científico-tecnológica, y académica. Al viaje, que se extenderá durante once días, se sumaron autoridades de las tres universidades nacionales con base en la provincia, entre ellas la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y representantes de las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.

El principal objetivo será estrechar contactos con instituciones especializadas de India, en orden a institucionalizar acciones de cooperación y de fomento de la articulación público-privada. En el marco de las distintas actividades programadas, se tendrá acceso a los principales desarrollos en materia de inteligencia artificial y aplicaciones tecnológicas, al mismo tiempo que se buscará consolidar el posicionamiento santafesino en incubación de start-ups de base científico-tecnológica.

India se convirtió en el primer destino de las exportaciones de la provincia en 2022 y en los últimos años se ha mantenido entre los principales mercados internacionales. Perotti se reunió el pasado día 4 en Buenos Aires con el embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia, para conversar sobre la misión, que comprenderá las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore.

Luego del encuentro, el gobernador afirmó que “India es el principal mercado de exportación de nuestra provincia y es también un país que ha generado un desarrollo tecnológico importante, uno de los más avanzados del mundo”. De hecho, India fue en 2022 el primer socio comercial de Santa Fe, habiéndose registrado 1.894.705.354 dólares de exportaciones. Y Santa Fe es la primera provincia exportadora a India, registrando más del 40% del total de las exportaciones argentinas a dicho país.

“Esperemos tener el mayor nivel de relaciones y de contactos con un país que ha sabido potenciar y mejorar la calidad de vida de su población a partir del desarrollo de su sector científico, tecnológico y de la innovación. Esa unión de nuestras universidades, de nuestros sectores del conocimiento, con los sectores indios seguramente serán de mucho beneficio para la provincia de Santa Fe”, finalizó el gobernador.

Cabe recordar que la UNRaf desarrolló una agenda de actividades junto al Profesor Dr. Balaji Parthasarathy, del International Institute of Information Technology Bangalore (IIITB, India), quien visitó Rafaela los días 21,22 y 23 de junio cuando fue recibido por el rector, Dr. Rubén Ascúa, y la vicerrectora, Mg. María Cecilia Gutiérrez.



EN MEDIO DE LA CAMPAÑA

A dos días de la estrepitosa derrota de las PASO y con el peronismo santafesino en crisis, Perotti emprendió un viaje que no cayó bien en sectores partidarios más allá de que estaba programado desde 2020 pero que no pudo concretarse debido a la pandemia de Covid.

La alternativa de suspender la misión tras la durísima derrota nunca fue una opción según publicó el portal Letrap, en tanto que Perotti se reunió el martes con el candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski, para suavizar el malestar aunque no hubo fotos.

"La sensación que flotó en el peronismo es que Perotti se corrió del proceso electoral luego de haber sido el candidato más votado de Diputados. Incluso en la campaña a gobernador. Hizo su partido, le fue relativamente bien, y a otra cosa, o, mejor dicho, a la India. Tampoco pasaron desapercibidas las declaraciones donde afirmó que no se plebiscitó su gestión en estas elecciones", indicó Letrap en su análisis.

Las palabras de Perotti este martes ante la prensa dejaron en evidencia un involucramiento magro con la campaña que empieza rumbo a las generales del 10 de septiembre: “Cada uno en su instancia tiene que poner lo mejor. Tenemos un muy buen candidato y una muy buena candidata, y nosotros poniendo lo mejor en acompañar un proyecto”.

Y considerando que el gobernador regresará prácticamente a fin de mes, no se sumará a la campaña de las primarias nacionales del 13 de agosto que tiene como precandidatos a presidente y vice a Sergio Massa y el santafesino Agustín Massa, en tanto que lista de diputados nacionales tiene al rosarino Germán Martínez en primer lugar.