El dólar blue operó estable y el Banco Central perdió reservas

El dólar blue se mantuvo ayer estable en el nuevo récord de $525 en la punta vendedora, los tipos de cambio operaron dispares y el Banco Central (BCRA) volvió a vender divisas. La divisa paralela se ofreció sin cambios a $525 para la venta y $520 en la compra, luego de haber alcanzado el miércoles un máximo intradiario de $527.

La brecha entre el dólar marginal y el tipo de cambio oficial se ubica en torno al 94%. El BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 28 millones y 198 millones de yuanes, que completan un total compensado de US$ 56 millones, acumulando en el mes pérdidas en dólares por 183 millones y en yuanes por unos 6.401 millones.

Las liquidaciones de las economías regionales aportaron ingresos por US$ 15 millones y acumulan en la tercera etapa del dólar agro US$ 5.613 millones. El dólar sin impuestos cotizó a $ 281,3 según el promedio de los principales bancos del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación se vendió a $280.

Entre los tipos de cambio que aplican para los gastos en el exterior con tarjeta de débito y crédito el dólar Qatar operó en el nuevo máximo de $562,6 y la diferencia con el blue alcanzó los $37,68, cuando la semana anterior había superado los $ 50.

El dólar turista o tarjeta con la carga impositiva y la percepción adicional del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales cerró en $492,3. El ahorro o dólar solidario, con los impuestos PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, se ofertó a $464,2.

El dólar mayorista cerró a $268,7, setenta y cinco centavos arriba del cierre de ayer, con solo una rueda para terminar la semana acumula una suba de $ 3,65 podría superar la corrección final de la anterior.

En la bolsa porteña el dólar MEP, operado con el bono GD30 subió hasta los $498,1, cayó debajo del blue y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 84%.

El Contado Con Liquidación, negociado con el mismo título cayó 7 hasta los $517,59 y el spread con el oficial alcanza el 92,5%. (NA)