Pino y Rodríguez Larreta compartieron el corte de cinta de la Exposición Rural

El presidente de la Asociación Rural Argentina, Nicolás Pino, y el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, realizaron el tradicional corte de cinta para inaugurar manera oficial la 135ª Exposición de la Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

El acto ceremonial comenzó pasadas las 18 ante la presencia de funcionarios ligados a Rodríguez Larreta, como su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, e integrantes del grupo de empresarios del G6.

En el discurso protocolar, Pino agradeció la presencia de los diferentes sectores y agregó: "Empezamos a disfrutar de esto que viene para estos próximos días, que es la fiesta del campo en la Ciudad. Esta es la casa del campo en la Ciudad".

Tras las palabras del titular de la centenaria entidad, Rodríguez Larreta resaltó que La Rural "es uno de los eventos más lindos que tiene" la Capital Federal durante el año" y continuó: "Es la capital y el interior".

"Un orgullo que tenga toda esta fuerza en un año que todos sabemos que fue muy difícil para el campo, muy difícil. Así todo, el campo es el sector más dinámico de nuestra economía. Y ni hablar del potencial que tiene. Yo no tengo dudas que va a ser uno de los motores que va a sacar la Argentina adelante", agregó el presidencialista.

La feria, que comenzó este jueves 20 de julio y finalizará el 30 del mismo mes, estará atravesada por la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Y se espera, a partir de la semana próxima, una fuerte presencia de candidatos, entre los que se destacan otros presidenciales como el ministro de Economía, Sergio Massa, el economista y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la otra presidencialista de JxC, Patricia Bullrich.



ENTRADAS Y PROPUESTAS

Las entradas tienen un costo de 1.900 pesos de lunes a miércoles, mientras que de jueves a domingo el valor del ticket sube a 2.300 pesos.

Los jubilados ingresan sin cargo los días lunes y martes, pero de miércoles a domingo la ingreso tendrá un costo 1.500 pesos. Los menores de ocho años ingresan sin cargo todos los días, así como también personas con discapacidad y estudiantes ISEA y de agronomía y veterinaria.

La Rural ofrece un recorrido por 400 stands comerciales, diversas muestras de ejemplares de animales, exposiciones de rubros relacionados al campo, concursos, gastronomía, desfile de campeones de categorías y visitas guiadas.



EL EX MINISTRO LAVAGNA

PRESENTÓ SUS EJEMPLARES

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna presentó a competencia animales de su Cabaña, La Clo. La empresa que trabaja con la raza Angus está presentando cinco animales en la 135° exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se lleva a cabo en el predio de Palermo de La Sociedad Rural Argentina (SRA).

El emprendimiento del economista trabaja la raza Angus y está ubicado en Máximo Paz, partido de Cañuelas. Su debut en Palermo es con cuatro hembras y un macho (dos terneras, dos vaquillonas y un toro).

"La Cabaña tiene, más o menos, unos 13 años de antigüedad y ya venimos participando en otras exposiciones, como las nacionales de Primavera y Otoño, y ganando. Hace tiempo que teníamos ganas de venir y un poco que no nos animábamos, pero viendo que en las otras exposiciones los resultados se estaban dando, tomamos este año la decisión de venir", comentó Gonzalo Gauna, cabañero y encargado del campo. Reconoció que en 2019 habían tomado la determinación de arribar a Palermo, pero, pandemia de por medio, tuvieron que retrasar el debut hasta este 2023.

La cabaña es propiedad de Roberto Lavagna y su esposa Claudine Marechal, quien fue la principal impulsora de desembarcar en la mayor exposición rural del país. "Después el doctor la fue acompañando y hoy está metido también, más que ella incluso", comentó Gauna.

En la actualidad la empresa, que es únicamente ganadera, tiene entre 30 y 40 nacimientos por año, y un promedio de venta de 20 toros y unas 15 hembras anuales, todos puros de pedigree, colorados y negros. (NA)