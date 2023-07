Tigre, eliminado de la Sudamericana

Tigre no pudo revertir la historia ante Libertad de Paraguay y con la derrota de anoche como local por 1 a 0, quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2023 en un encuentro válido por la vuelta de los Play-off de octavos de final en Victoria.

El defensor Alexander Barbosa, a los 24 minutos del primer tiempo, anotó el tanto para el equipo de Paraguay que conduce el argentino Daniel Garnero.

Desde el inicio Tigre dejó en claro que buscaría cambiar la historia y recuperarse del resultado adverso en la ida, sin embargo, pese a que presionó, la primera acción clara fue para la visita por medio de un contragolpe que Lorenzo Melgarejo la mando por arriba del travesaño.

La respuesta del local no se hizo esperar, avasalló a su rival en el campo de juego, pero no fue preciso para abrir el marcador, incluso Mateo Retegui -que jugará en el Genoa de Italia- tuvo la más clara, pero no llegó a enganchar la pelota y no pudo abrir el marcador.

Si bien todo era para el equipo de Argentina, Libertad sorprendió desde la pelota parada para abrir el marcador: desde un tiro de esquina, Barboza ganó en las alturas y de cabeza firmó el 1 a 0.

Ya en el complemento, Tigre pagó caro la presión de tener que revertir el resultado -aún más adverso- y cayó en el juego friccionado, en el que se llenó de tarjetas amarillas y sufrió la expulsión de Lucas Menossi, pero mediante el VAR, la situación cambió y fue amonestado, lo que le dio algo de esperanzas al equipo.

Aunque lo intentó, el "Matador" no encontró el camino al gol, incluso el arquero Martín Silva tuvo una notable intervención para ahogarle el grito de gol a Retegui y cerró su arco para llevarse el triunfo que lo deposita entre los mejores 16 equipos de la Copa Sudamericana.