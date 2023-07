Castellano firmó el proyecto para regular el uso del suelo en el sector noroeste

El intendente Luis Castellano firmó ayer el Proyecto de Ordenanza que contiene un cuadro normativo para regular el suelo productivo en el sector noroeste de la ciudad y que ahora será enviado al Concejo Municipal para su correspondiente tratamiento. La presentación de la iniciativa se realizó en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela ante representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), empresas, diversas instituciones y miembros del cuerpo legislativo local. El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, el presidente del Concejo, Germán Bottero y el vicepresidente 1º del CCIRR, Hernán Heinzmann participaron de la convocatoria.

Una vez que el proyecto sea tratado y aprobado, la ciudad contará con 1.250 hectáreas en el sector noroeste para la ampliación y proyección del sector productivo de Rafaela que deberá efectuarse por etapas. “Es prácticamente la mitad de la ciudad urbanizada, o sea que vamos a sentar las bases de los próximos 50 años en materia de desarrollo productivo”, destacó Castellano.

El área contemplada por la ordenanza tiene como límite al sur a la prolongación de avenida Fanti - Ruta 70, al oeste a la Variante de Ruta 34, al este a la trama urbana de la ciudad y al norte también la Variante, por lo que comprende una extensa zona en la que incluso está el INTA y el INTI.

Castellano resaltó el trabajo que el Estado local viene llevando adelante en este tema: “En el último mes, entre la firma del convenio urbanístico con la empresa Rafaela Alimentos que habilita suelo para el traslado de industrias, más esta ordenanza, estamos dando un paso muy importante hacia la Rafaela del futuro”.

El Intendente remarcó que el Proyecto de Ordenanza apunta a llevar a cabo la planificación del oeste productivo: “Tiene que ver con ponernos adelante en un proceso de cambio importante hacia lo que fue históricamente la urbanización de la ciudad”.

También enumeró todos los sectores involucrados en la categoría “productivo” ya que no solamente contempla al sector de la industria. “El sector agropecuario, logístico, industrial, de servicios, en una Rafaela productiva, en una Rafaela que tiene todo esto en su ADN y su forma de trabajo”, sostuvo en el marco de una conferencia de prensa posterior a la presentación institucional de la iniciativa.

Por otro lado, Castellano explicó que resultaba necesario “salir del esquema de restricción que hoy tiene esa zona porque es inundable, para que podamos empezar a avanzar con convenios urbanísticos con cada uno de los interesados y también en la planificación de obras que tiene que hacer tanto el sector privado como el sector público”.

Además, enfatizó la importancia de establecer una regulación: “En un lugar donde no había reglas de juego, solamente restricción, con esta normativa empieza a haber reglas sobre cómo y en qué lugar se pueden hacer inversiones allí”. Y agregó que “aquella empresa que necesite salir de la ciudad porque no tiene más lugar para crecer, va a tener un espacio donde instalarse y eso para una ciudad productiva como la nuestra es fundamental”.

Martino expresó que “en la actualidad hay porciones de terreno en las que ya se están haciendo obras, son un total de 170 hectáreas que con la continuación de la Ruta 70, ya estarían disponibles para el desarrollo”. Esto significa que “ya se están dando los pasos para que gradualmente vayamos incorporando esas hectáreas, en una suerte de interfaz en donde dialoguen lo rural con lo urbano”.



TRATAMIENTO EN EL CONCEJO

La próxima etapa luego de la elevación del Proyecto de Ordenanza es su tratamiento en el Concejo Municipal. “Ahora viene el debate en el Concejo, que es el más importante, el más rico y en el cual nosotros vamos a poner a nuestros equipos técnicos a disposición”, afirmó el Intendente.

Y volvió a hacer hincapié en el hecho de que “es una zona cuya característica fundamental es que necesita de obras hidráulicas porque es inundable”, lo que implicará la gestión de fondos en distintos niveles de Estado debido a la magnitud de las inversiones a realizar.



DEBATE RESPONSABLE

Por su parte, Heinzmann celebró “el Proyecto de Ordenanza. Pedimos que se haga un tratamiento responsable y en lo posible rápido porque la Variante de la Ruta 34 ya está prácticamente terminada y es una nueva vía para Rafaela y la industria. Tenemos que ver cómo nos adaptaremos a un nuevo escenario, porque hay comercios que se verán perjudicados cuando se habilite la Variante porque se reducirá el tránsito de camiones por la zona urbana de la Ruta 34”.

“Desde el Centro Comercial queremos colaborar desde las distintas cámaras que estamos día a día con estos temas para que el debate en el Concejo Municipal pueda enriquecerse y avanzar hacia la aprobación del proyecto”, agregó el dirigente industrial.

Asimismo, Heinzmann consideró que "necesitamos que se vuelva a licitar la obra de pavimentación del Camino 6 entre la Ruta 34 y la Variante para facilitar la gestión logística del sector industrial y comercial".

Peiretti remarcó en tanto que "la propuesta que se plantea tiene que ver con factores de ocupación diferentes, con tamaños de lotes distintos y por su complejidad llevará su tiempo de debate por lo mismo que decía Hernán, se requiere un debate con gran responsabilidad por la importancia del proyecto". "Es una urbanización distinta a otras por las características del terreno, precisamente todo comienza con un profundo estudio hídrico de la cuenca, que plantea los condicionantes para los usos del suelo y que deriva en esta propuesta que ahora deberá discutirse en el Concejo con el aporte de todos", afirmó.

En este marco, Germán Bottero dijo que “seguramente el Concejo estará firmando y elevando la Ordenanza. Empezaremos a tratarla como todos los temas. Es una Ordenanza que presenta complejidades, hay mucha tierra involucrada, propietarios e intereses”.

En este sentido, “el Concejo habilitará las instancias de conversación con todas las instituciones que ya han estado charlando en el proyecto, tratando de aclarar las dudas e inquietudes que surjan para hacer el tratamiento en un tiempo más breve”.

La iniciativa ingresará formalmente al cuerpo legislativo con la primera sesión ordinaria después del receso legislativo de julio, prevista para el jueves 3 de agosto. Inicialmente habrá un análisis en comisión para que todos los concejales conozcan el proyecto y a partir de ese momento se trace una hoja de ruta con la convocatoria a distintos actores, desde funcionarios del Ejecutivo como representantes del Centro Comercial e Industrial, vecinales y asociaciones de profesionales, como el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros entre otros.