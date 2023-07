En Rafaela, la adhesión fue escasa

Luego de cinco encuentros de negociación paritaria sin avances, los últimos tres a lo largo de la semana pasada y la que transcurrió este miércoles, y ya en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la UOM inició este jueves un plan de lucha por 48 horas que finalizará este viernes. En tanto, el plan de acción del sindicato prevé además, una nueva medida de fuerza para la próxima semana, o sea otro paro más pero en este caso de 72 horas para el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de julio.

No obstante, anoche, casi sobre el cierre de nuestra edición, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dio por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de seis (6) días a partir de las 17 horas de este viernes 21 de julio del 2023, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente

procedimiento conciliatorio y dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción

directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual.



ESCASA ADHESIÓN EN RAFAELA

Luego de casi 12 horas de negociación paritaria ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el sector empresario se negó el miércoles a brindar una respuesta oportuna a la petición salarial de la UOM. En un comunicado que el gremio emitió minutos antes de la medianoche de este jueves, se expresa que "en innumerables idas y vueltas que pretendieron modificar los plazos de negociación, establecer como único indicador válido el índice de inflación y reducir con diversos argumentos la recomposición y actualización hacia el salario digno, el sector empresario se negó a pagar salarios que equiparen la canasta básica alimentaria argentina a los trabajadores y trabajadoras que aportan 186 horas mensuales a la producción industrial".

En este sentido, mientras en algunas ciudades y provincias del país la adhesión fue alta y contundente, rondando el 95%, en Rafaela sucedió todo lo contrario, fue muy baja y escasa, ya que la gran mayoría de los trabajadores metalúrgicos de la ciudad se presentaron en las empresas, al menos en las más importantes y representativas a nivel local, como si se tratara de un día normal de trabajo y no optaron por sumarse a esta medida de fuerza. De hecho, todos los delegados de las grandes firmas se presentaron a trabajar con total normalidad.

Y en relación a esta situación, Roberto Oesquer, el secretario general de la UOM Rafaela, le comentó ayer a este Diario que "no tengo el dato certero de todos los delegados que han adherido a la medida nacional, pero lo que se viene dando en la ciudad en los últimos días es que hay un nivel de actividad altísimo, donde las empresas tienen mucho trabajo y ahí está centrado el reclamo de la UOM. A raíz de eso, y desde principio del mes, muchos empezaron a dar el 10% que pedía la UOM como retroactivo. Hace una semana, donde las cámaras ofrecieron el 15% para julio muchas empresas rafaelinas lo pudieron pagar y ahora, en esta semana, están pagando también el 20% a cuenta del aumento. O sea que prácticamente lo están cubriendo y de alguna manera, presionan sobre los trabajadores para que no adhieran a la medida. Eso representa el 60 o el 70% de nuestros afiliados, que son las empresas más grandes. Eso demuestra también que las empresas no tendrían inconvenientes en pagar el incremento. Esto también condiciona a los trabajadores para que se puedan adherir plenamente al paro por los bajos salarios". A continuación, Oesquer agregó que "sumado a esto, en la actividad privada, el que se suma al paro pierde el día, pierde la producción, el presentismo y tampoco le van a reconocer el aumento a cuenta de la paritaria. O sea que de alguna manera se va mejorando el sueldo pero la gente también toma en cuenta todo eso y juegan con la necesidad de los empleados porque si cobras de bolsillo 150.000 pesos y tenés que pagar 60 o 70 mil de alquiler y en el mejor de los casos tenés que mantener una familia, prácticamente es difícil llegar a fin de mes y ponerse también en el lugar de la gente. Tampoco nosotros no podemos oponernos para que agarren un dinero que le estén dando a cuenta del aumento. Lo aconsejable sería que esas empresas, a través de sus cámaras, acuerden la paritaria, como corresponde Esa es la realidad, y por lo pronto, seguramente si el Ministerio da conciliación obligatoria, tendrán que esforzarse las partes para poder acordar el aumento. Mientras tanto, el paro de este jueves se llevó a cabo con normalidad en todo el país y también se realizará este viernes. Después se verá las medidas que tome el Ministerio o si vuelve a llamar a las partes".

Por último, sobre el nivel de actividad metalúrgica que existe en la actualidad tanto en Rafaela como en el país, Oesquer destacó que "la actividad es muy buena a nivel nacional, y también lo marcan los indicadores de las propias cámaras, principalmente ADIMRA, que es la cámara mayoritaria, donde muestra permanentemente el crecimiento interanual de las empresas. Y también en Rafaela se demuestra esto con el aumento de los puestos de trabajo y el nivel de actividad que tienen las empresas. No tendría que haber inconvenientes en que se llegue a un acuerdo paritario y no se condice con el salario que hoy en día tiene un ingresante del sector que de bolsillo es entre 130 y 150 mil pesos cuando estamos hablando de una canasta familiar de 230.000 pesos. Entonces la UOM, que es el principal gremio metalúrgico del país, no puede tener estos salarios, ya que parecería que los empresarios estarían viviendo en otra realidad".



LAS RAZONES DEL CONFLICTO

Según el último comunicado de la UOM, desde el gremio indicaron que "para comprender las razones de fondo que forzaron este conflicto, es imprescindible caracterizar a las cámaras empresariales que participaron de la

negociación. Todas ellas representan empresas que comparten un denominador común: su costo de producción está determinado por el valor de los insumos difundidos que les provee única y exclusivamente las empresas del Grupo Techint. Este es el condicionamiento por el cual se someten a la intromisión, intervención y conducción del grupo Techint, que monitoreó y marcó el ritmo permanente de la negociación paritaria. Como si hiciera falta, a cada paso de la negociación les recordamos que el salario bruto de un operario ingresante se ubica en $ 129.723,98 mientras la canasta

básica alimentaria asciende a $217.915,79. Pareciera que algunos, acostumbrados a definir unilateralmente el precio de la chapa y los productos de acero que determinan la existencia de industria en nuestro país, desde una posición monopólica y dominante, ahora pretenden también definir unilateralmente el valor del trabajo".

Luego, el texto también menciona que "a las claras se evidencia que la negativa a pagar salarios dignos no se corresponde a una incapacidad económica ni productiva. Por el contrario, estas empresas representan a los sectores que con más fuerza están siendo parte del proceso de reactivación del desarrollo industrial argentino, con un fuerte acompañamiento de políticas estatales para garantizar que estos resultados sucedan. Pretenden que la sociedad entera naturalice que pueden existir empresas que paguen salarios de pobreza en la Argentina. Una empresa que no puede afrontar salarios que equiparen la canasta básica alimentaria es una empresa inviable en cualquier rincón del mundo".

Por último, por todo lo expuesto, la UOM ratificó el miércoles por la noche "la continuidad del Plan Nacional de Lucha y el paro nacional por 48 horas dispuesto para los días jueves 20 y viernes 21 de julio con un único y central objetivo: poner en valor la dignidad de quien trabaja".

Cabe mencionar que el gremio pide un aumento salarial de 60% por el primer semestre de su convenio colectivo y una suma fija. Es decir, un acuerdo trimestral que parte de un 10% retroactivo a junio y un 30% hasta septiembre, más un bono por única vez de $60.000 por el Día del Metalúrgico del 7 de septiembre, a pagarse ese mismo mes. Esta claro que la negociación viene mu complicada a diferencia de otros años y esta vez tiene mucho tinte político.



MANIFESTACIONES EN SAN FRANCISCO

Mientras tanto, al igual que en Rafaela, en Sunchales la jornada de trabajo del sector metalúrgico fue normal, en tanto que en Esperanza, algunas empresas trabajaron hasta las 10 de la mañana de este jueves. En Córdoba capital también se trabajó normal y en San Nicolás, la adhesión fue alta, de casi un 95%. Pero en la ciudad cordobesa de San Francisco, ayer hubo algunas manifestaciones luego de que el pasado martes el acatamiento a la primera medida de fuerza había sido alto.