Boca le ganó a Barracas y avanzó en Copa Argentina

A pesar de sus altibajos Boca venció por 2 a 1 a Barracas Central, en el partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y avanzó a la siguiente ronda del certamen.

En el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Cristian Medina puso en ventaja a Boca, sobre los 43 minutos del primer tiempo, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel estiró la ventaja a los 3 del segundo período. En tanto, Maximiliano Puig marcó el descuento, a los 20 minutos del complemento.

En la próxima instancia Boca se enfrentará al vencedor del choque entre Excursionistas y Almagro, que juegan en Primera C y Primera Nacional, respectivamente.



SAN JUAN Y VILLA MITRE. Vélez perdió en la definición por penales 5 a 4 ante San Martín de San Juan, después de igualar 2 a 2 en los 90 minutos, y quedó eliminado de la Copa Argentina en el estadio Julio César Villagra.

El equipo que milita en la Primera Nacional se medirá frente al ganador del duelo entre Patronato y Argentinos Juniors.

En otro juego, Villa Mitre eliminó a Godoy de la Copa Argentina después de vencerlo 4 a 2 en la definición por penales, tras el 0-0 en tiempo reglamentario, en el estadio Alfredo Beranger y avanzó a los octavos de final de la competencia, en donde se enfrentará al ganador de Chaco For Ever y Rosario Central.