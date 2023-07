El Día del Amigo se festejó a pleno en la ciudad

Ayer se festejó en todos los puntos del país el Día del Amigo. Como bien se sabe, esta fecha especial es motivo de encuentro. Es un recordatorio de cuánto hay que valorar a los amigos, aquellos que siempre están cuando más se los necesita, ya sea para reírse juntos o brindar contención.

En Rafaela, se festejó a pleno. El clima se prestó a la perfección para disfrutar del aire libre. Con una máxima de 20° C, la hora de la siesta fue la más elegida. Grupos de amigos se reunieron en todas las plazas de la ciudad. Con el sol bien arriba, era la opción ideal. La Placita Honda, la Plaza 25 de Mayo y el Parque Malvinas Argentinas, recientemente renovado, estuvieron llenos de niños y familias.

Cabe recordar que las vacaciones de invierno también habilitan a que se puedan realizar más salidas recreativas de las habituales. Con mate en mano, mantas sobre el pasto y facturas, la comunidad celebró la amistad.

Hubo quienes optaron por un desayuno o merienda. Las cafeterías del centro se vieron colmadas de gente, dentro del local y también en las mesas de afuera. "Nosotras elegimos salir de tarde, a la noche ya no nos dan ganas", dijeron entre risas para este medio, un grupo de señoras que estaban disfrutando de un café con medialunas.

Para los niños, el Centro Cultural Viejo Mercado fue otra opción. Hace tan solo una semana se inauguró la intervención lúdica "Hora de jugar". Esta nueva propuesta que forma parte de la agenda 2023 del CCVM, invita a experimentar el juego libre a partir de diferentes instrumentos, objetos y técnicas: dibujar caras con líneas, puntos y manchas; atravesar un laberinto construido con ovillos de totoras; estampar, componer, armar y crear a partir de sellos; improvisar ritmos con instrumentos de percusión fabricados a partir del reciclaje; y un circuito de equilibrio para los más pequeños, entre otros.

Para quienes decidieron salir a la noche, reservaron su lugar en los locales gastronómicos de preferencia. Debido a la situación económica del país, muchos restaurantes ofrecieron menús promocionales y también alguna que otra oferta en bebidas.

Por supuesto, al ser un día laboral, muchos no hicieron nada, pero sí organizaron para reunirse el fin de semana, incluido el viernes.

Sin dudas, en esta fecha especial se recuerda más que nunca a esos amigos tan queridos. Algún mensaje por WhatsApp, alguna visita inesperada o un pequeño presente son bien recibidos. ¡Qué hay más lindo que festejar la amistad!