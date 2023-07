Atlético de Rafaela, ante el desafío de hacerse fuerte en el Monumental

“Tenemos la obligación de mejorar la localía, eso nos va a dar la posibilidad de tener más chances de estar en zona de clasificación”. Las palabras de Ezequiel Medrán después de la que fuera la peor producción de su Atlético en Rafaela, en el 0-1 vs Riestra. Y la gran duda pasaba por lo que haría una semana después en su visita a Ferro. Fue estupendo, la ‘Crema’ jugó uno de sus mejores partidos y le devolvió ‘el alma al cuerpo’ a sus hinchas.

El desafío para Medrán y para sus jugadores a partir de ahora es sostener ese nivel que es el deseado por el DT, “El equipo hizo, desde el minuto inicial hasta el final, un trabajo perfecto”, señaló tras el 1-0 ante Oeste en Caballito.

La primera prueba la tendrá el próximo domingo a las 16hs, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Rival que viene golpeado, a los tumbos y que vendrá al Monumental en busca de su recuperación.

Como primera medida, para tratar de sortear con éxito este primer ‘nuevo desafío’ Medrán tiene en mente repetir el 11 que utilizó el pasado domingo en Caballito. De esta forma Mauro Osores y Facundo Soloa, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión, estarán en el banco de relevos. Lo mismo con Alex Luna, quien ya cumplió con la suspensión y no retornará al equipo.

En ese contexto, la ‘Crema’ formaría el domingo con Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.



LOS NÚMEROS EN ALBERDI

La localía es un tema importante en los últimos tiempos para Atlético de Rafaela. En lo que va de la temporada 2023 jugó once encuentros ganando 5, empatando 2 y perdiendo 4. Anotó 13 goles y recibió 11.

Y más allá del resultado, en el análisis futbolístico, también se mostró un equipo irregular. Jugó muy bien y le ganó a Quilmes (1-o, en la fecha 7), no le salieron las cosas como se habían programado y ganó sobre la hora (1-0 vs Atlanta), jugó bien, principalmente el PT, y perdió (3-1 vs Independiente Rivadavia). Y jugó pésimo y perdió: 1-0 vs Riestra.

A esta altura del torneo, suma los mismos puntos de local que de visitante.

Cuando le convirtieron, sintió el golpe. Le fue difícil poder recomponerse.

La clave, pensando en lo que viene, estará en mostrar la misma concentración, compromiso y entrega que tuvo ante Ferro, y a la hora de generar peligro en el arco rival, aprovechar las oportunidades y momentos que le pueda dar el encuentro.



Los resultados en el Monumental: 3-0 vs Tristán Suárez, 2-1 vs Racing de Córdoba, 1-2 vs Ferro, 1-0 vs Quilmes, 1-1 vs Estudiantes Buenos Aires, 2-2 vs Aldosivi, 1-0 vs Villa Dálmine, 1-3 vs Independiente Rivadavia, 0-1 vs Mitre, 1-0 vs Atlanta, 0-1 vs Ristra.



SÁBADO 29 ANTE QUILMES

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este domingo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 23, encuentro que comenzará a las 16hs y luego, por la fecha 24, visitará a Quilmes el sábado 29 de julio a las 19.05hs, encuentro que irá por Directv.

Posteriormente vendrá Brown de Adrogué y luego dos salidas seguidas: Estudiantes de Buenos Aires y Aldosivi de Mar del Plata.