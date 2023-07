Lorenzo Colidio, a Argentina XV

Luego de cuatro meses, Argentina XV vuelve a tener rodaje en el rugby de la región; el plantel dirigido por Ignacio Fernández Lobbe reaparecerá en los escenarios internacionales con una atractiva agenda de cuatro amistosos, tres de ellos frente a Uruguay y Chile, seleccionados que transitan la puesta a punto para competir en la Copa del Mundo de Francia.

Entre los elegidos hay varios jugadores que integran el amplio plantel de Los Pumas y el rafaelino Lorenzo Colidio, formado en CRAR, con paso por Duendes, Olimpia de Paraguay (SLAR 2022) y Pampas (SLAR 2023).

“Esta serie de compromisos es una gran oportunidad para todos. Es una experiencia para aprovechar al máximo. Logramos armar un mix entre algunos jugadores que están luchando por un lugar en el plantel mundialista, y es bueno que el entrenador de Los Pumas pueda verlos en acción. Estos partidos pueden servir para ganarse el pasaje al Mundial. A esos jugadores ya con roce internacional, les sumamos chicos que tuvieron actuaciones destacadas en las dos franquicias argentinas durante el Súper Rugby Américas, y esto es un avance en su desarrollo”, indicó Fernández Lobbe y aseguró que en esta primera parte no llamaron a ningún jugador del plantel de Los Pumitas para darles descanso del Mundial de Sudáfrica, pero seguramente para encarar los dos últimos partidos convoquen a alguno de esos juveniles.

Argentina XV tiene pautado cuatro partidos (todos en el exterior), y el primero de ellos será ante Namibia el sábado 29 de julio, en el Estadio Charrúa, de la ciudad de Montevideo, a las 13.30. Para afrontar estos desafíos, el plantel comenzará los entrenamientos el próximo lunes en Casa Pumas.



LOS CONVOCADOS

1. Bernstein, Manuel; 2. Bogado, Martín; 3. Bosch, Facundo; 4. Castro, Juan Pablo; 5. Cipriani, Lautaro; 6. Colidio, Lorenzo; 7. Coronel, Javier; 8. Corvalán, Javier; 9. De La Vega Mendía, Joaquín; 10. Delguy, Bautista; 11. Delguy, Iñaki; 12. Fernández Criado, Rodrigo; 13. Fourcade, Eliseo; 14. González Rizzoni, Luciano; 15. Gurovich, Ramiro; 16. Hernández, Julián; 17. Inchauspe, Ignacio; 18. Iriarte, Rafael; 19. Lavanini, Federico; 20. Medrano, Santiago; 21. Oviedo, Joaquín; 22. Pulella, Santiago; 23. Segura, Agustín; 24. Simes, Lautaro; 25. Sordoni, Lucio y 26. Wenger, Boris.



LOS PARTIDOS DE ARGENTINA XV

Sábado 29 de julio, a las 13.30. Argentina XV vs Namibia, en Montevideo.

Sábado 5 de agosto, a las 20. Argentina XV vs Chile, en Antofagasta.

Viernes 18 de agosto, a las 20. Argentina XV vs Uruguay, en Montevideo.

Sábado 26 de agosto, a las 18. Argentina XV vs Chile, en Temuco.