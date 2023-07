Mercado Inmobiliario Rural: el primer semestre dejó optimismo para lo que viene

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) elaboró un informe semestral para analizar el escenario que afrontó la actividad y proyectar lo que viene. En ese sentido, los empresarios del sector reconocieron como primera medida que Argentina está en una posición de riesgo para el inversor, que exige una mayor renta, pues pareciera ser más aventurado invertir en tierra. “En tal sentido, el costo de oportunidad hoy en día, es beneficioso si lo comparamos a los valores de otros países”, indicaron.

Y agregaron: “estas asimetrías en los valores de los campos, a la larga o a la corta, se arbitran y recuperan su relación histórica, mientras los países corrigen sus errores. Será entonces la hora de corregir los nuestros”.



LOS PROBLEMAS Y EL MERCADO INMOBILIARIO RURAL

La inseguridad jurídica y la alta inflación son dos obstáculos que complican a la actividad y también al país. “El desafío que se presenta es poder identificar cómo se canaliza y se evitan posiciones o acciones radicalizadas. Será tarea del próximo gobierno, pues la impotencia o inoperancia del actual ante estos dos problemas mayúsculos, es muy visible”, criticaron desde la entidad.

En el plano agropecuario propiamente dicho, la suba en los commodities y las expectativas de que se mantengan los actuales valores y con buena demanda, es una muy buena noticia para los campos agrícolas.

Respecto a la ganadería, con menores expectativas, se mantiene la demanda. Asimismo, China, luego de un periodo de retracción de importaciones, volvió al mercado de la carne, dándole una mayor sustentabilidad al precio de estos productos, mientras el consumo se mantiene con una ligera tendencia a la suba.

Por todo lo expuesto, el mercado inmobiliario rural estuvo activo en campos agrícolas, y con una menor demanda para campos mixtos y ganaderos.

Repasando lo sucedido, debemos recordar hechos que signaron el comportamiento del mercado y las posibles causas:



POLÍTICA, ECONOMÍA Y CLIMA

A nivel local, el primer semestre del año aparece con mayores complicaciones, tanto en lo político como en lo económico.

La asunción de Sergio Massa como titular de la cartera económica no sumó solucione y que sea el candidato del frente “Unión por la Patria”, “no genera expectativas de cambios, sino que todos los problemas a resolver quedarán relegados y lo único importante en la actualidad es hacer una buena campaña electoral para que sea electo presidente”. Por eso, reflexionaron desde el sector: “dimensionar los perjuicios que esto acarrea es muy difícil, pero seguro que no será gratuito para los argentinos en general y para el campo en particular”

Por su parte, desde el punto de vista climático, debe señalarse que la sequía afectó directamente el clima económico y político. Con la baja de los ingresos fiscales, hubo también una significativa menor cosecha de trigo, maíz y soja. “Fue el peor período de los últimos años y la disminución de los ingresos afectó al funcionamiento del campo y de la Argentina en general, dando muestras acabadas de la necesidad que tiene el país de los ingresos del sector agropecuario”, admitieron.

Lo más preocupante fue y seguirá siendo cómo repartir los magros resultados y cómo administrar la pobreza fiscal que, por ahora, se traduce en un mayor número de pobres. “Las medidas económicas hasta ahora fueron insuficientes y paliativas a corto plazo; no se fue al fondo del problema”, afirmó la CAIR.



COMPRAVENTA

Durante este periodo, la mayor actividad que ya se vislumbraba en el semestre pasado, se transformó en operaciones concretadas y podemos afirmar que actualmente ya hay mayor actividad en el mercado. Esto se refleja en más visitas, una mayor vocación de compra y más de una operación concretada a valores satisfactorios para ambas partes, es decir, que responden a la siempre vigente ley de oferta y demanda.

“En síntesis, estamos ante un mercado activo, con oferta y demanda equilibrada, levemente con una mayor demanda y poca oferta para campos agrícolas muy buenos, como siempre ocurre y ocurrirá, y cierto equilibrio para campos mixtos y una mayor oferta para campos ganaderos”, señalaron. En este contexto, los empresarios afirmaron que están ante un piso de valores. “Es bueno que así sea para compradores, vendedores y operadores”, destacaron.



ARRENDAMIENTOS

Los alquileres en el primer semestre se concretaron y se mantuvieron firmes medidos en quintales de soja. En particular, la demanda se mantuvo alta, sostenida y firme para campos agrícolas; y cada vez más firme para campos ganaderos en toda zona productiva al punto de poder aseverar que en esta campaña la misma quedó insatisfecha por segundo año consecutivo.

Como es lógica del mercado, esta situación ha producido el aumento en el valor de los alquileres que, se suponía, encontraría un equilibrio para la presente campaña, pero no sucedió así, sino más bien trajo como consecuencia el incremento en los valores, aunque en menor medida y en torno al 5 o 10%.



CONCLUSIONES

Sin duda, este primer período de 2023 analizado ha sido el mejor de los últimos tres o cuatro semestres anteriores. En los últimos meses, el mercado comenzó una lenta pero sostenida recuperación de la actividad.

La existencia de pesos en el mercado y su difícil resguardo ante índices altos de inflación derivó en que una gran parte de ellos fueran volcados a los alquileres de campos agrícolas y ganaderos. Por otro lado, la demanda para campos agrícolas y ganaderos quedo insatisfecha. Eso también es una buena noticia.

Hoy, la gran noticia es que la oportunidad para el crecimiento del agro está intacta. “Por eso, creemos que se puede producir más y mejor, para agrandar la Argentina agrícola y ganadera”, resaltaron.

Y concluyeron: “los valores relativos de la tierra en nuestro país están, en relación al contexto regional y mundial, en niveles inferiores, produciendo lo mismo o aún más, por lo que debemos esperar que acompañados de políticas económicas para el sector que se mantengan en el tiempo, junto a precios más libres, tiendan a una recuperación, pues la tendencia de todos los mercados es a buscar su paridad”.