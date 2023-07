"Carrera de las Estrellas": la séptima edición en San Juan

El próximo fin de semana se disputará en el autódromo "San Juan - Villicum" de la provincia cuyana el "Desafío de las Estrellas".

Será la séptima vez que el Turismo Carretera realice una competencia de estas características con una grilla inusual y con la particularidad de ingresar durante la carrera para la recarga de combustible y el recambio obligatorio de uno de los neumáticos.

Además, la ubicación en la parrilla de salida se logrará de manera muy singular, ya que el ordenamiento será producto del sorteo que se conocerá en un evento especial que se anuncia para este viernes.

Bajo esta denominación y con las mismas características, el primer "Desafío de las Estrellas", se llevó a cabo en el año 2015 en el autódromo de la ciudad de Olavarría siendo el ganador Matías Rossi (Chevrolet), quien había largado último en la grilla.

En pista había triunfado Juan Manuel Trucco (Dodge), pero luego fue recargado por un toque a Próspero Bonelli (Ford).

Tras un impasse, la prueba volvió a correrse en el año 2017. Esta vez se utilizó el circuito de Termas de Rio Hondo y Mariano Werner (Ford) se adueño de la punta a 10 vueltas del final y se convirtió en el ganador, tras largar en la 31ª posición.

En la temporada 2018, otra vez en el autódromo de Termas de Rio Hondo, se concretó una nueva edición y se repitió la historia, ya que el ganador en pista, Juan Manuel Silva (Ford), fue excluido luego que las autoridades evaluaran la maniobra del "Pato" en perjuicio de Nicolás Pezzuchi (Dodge), imponiéndose, tras esa penalización, Emanuel Moriatis (Ford).

En el año 2019, por primera vez, se corrió en el circuito sanjuanino y una vez más quien vio primero la bandera a cuadros no resultó pudo festejar, ya que el mendocino Julián Santero (Ford), que había vencido, fue excluido por ingresar para la recarga de combustible en una vuelta equivocada por lo que el triunfo le correspondió a Jonatan Castellano (Dodge).

En el año 2021 ganó Gaston Mazzacane (Chevrolet), pero su victoria también estuvo signada por la decisión de las autoridades, por cuanto Valentin Aguirre (Ford) llegó primero, festejó en el podio y tras la revisión, se comprobó que la suma de vueltas de su automóvil no coincidía con la planilla general.

El año pasado y presagiando lo que ocurriría al final del certamen, Jose Manuel Urcera (Torino) se quedó con el "Desafío de las Estrellas" tras largar desde el lugar 42 en la grilla.

Urcera aprovechó el excelente trabajo de su equipo que lo devolvió a la pista en tiempo récord en las dos paradas obligatorias para la recarga de combustible y el recambio de un neumático, logrando su primer triunfo con el Torino.

Este fin de semana, el séptimo "Desafío de las Estrellas", que se realizará en el autódromo sanjuanino de Villicum, será una carrera a pura estrategia.

Habrá dos ingresos obligatorios a la zona de boxes: uno para la recarga de al menos 40 litros de combustible y otro para cambiar un neumático del lado derecho y no se podrán realizar ambas paradas de manera simultánea. Históricamente, será la primera vez que el Turismo Carretera lleve a cabo una carrera especial con el nuevo sistema de tuerca central.

Estará compartiendo la programación durante las dos jornadas -sábado y domingo- su habitual telonera, el TC Pista, que disputará una carrera de las denominadas tradicionales, con dos series y una final.



EL CRONOGRAMA

Para el sábado están previstas estas actividades: de 08:50 a 09:20 y de 09:25 a 09:55 primer entrenamiento TC Pista; de 10:20 a 10:40, de 11:00 a 11:20 y de 11:40 a 12:00 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 12:20 a 12:50 y de 12:55 a 13:25 segundo entrenamiento TC Pista; de 14:00 a 14:30, de 14:50 a 15:20 y de 15:40 a 16:10 segundo entrenamiento Turismo Carretera; de 17:40 a 17:45, de 17:51 a 17:59 y de 18:02 a 18:10 clasificación TC Pista.

Los horarios para el domingo son los siguientes: a las 09:45 primera serie TC Pista (5 vueltas); a las 10:10 segunda serie TC Pista (5 vueltas); a las 11:47 final TC Pista (20 vueltas ó 40 minutos) y a las 12:52 final Turismo Carretera (35 vueltas ó 80 minutos).