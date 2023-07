El domingo competirá el Midgets Show and Power

Las pruebas que se realizarán el sábado entre las 14:00 y las 18:00 en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, serán el prólogo de la séptima fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" de la categoría Midgets Show and Power y de su telonera Mini Power Escuela de Pilotos.

En ese caso, la actividad se llevará a cabo el domingo a partir de las 11:00 con los entrenamientos, luego será el turno de la clasificación y en la parte central de la programación se disputaráln las series, semifinales y finales.

Vale la pena recordar que en la sexta fecha, cuando se recibió de ganador Angel Gaggi, se alcanzó un récord de participantes con 40 inscriptos en la divisional superior y también con una marca que no se había logrado al tomar parte de la actividad 16 pilotos.

Así están ordenadas las posiciones luego de la primera mitad del calendario:



Midgets Show and Power: Matías Audino 210 puntos; Gastón Viano 179; Angel Gaggi 176; Cristian Mattioli 160; Rubén Balangero 153; Adrián Bonafede 148; Pablo Baronetto 143; Matías Maina 136; Adriel Viano, Jeremías Molardo y Matías Giordano 135; Leonardo Sterpone 126; Ulises García 118; Diego Bruera 114; Andrés Osorio 108; Gustavo García 103; Germán Mathier 95; Emiliano Ponzo 63; Emiliano Torassa 56; Matías Franco y Diego Haspert 60; Héctor Valentini y Román Bertone 49; Daniel Taverna 45; Sebastián Vila 41; Nicolás Scandalo, Marcos Zurvera y Cristian Fernández 38; Jorgelina Bruno 33; Joaquín Beccaría 31; Tomás Platini 30; Santiago Eisenacht 29; Sergio Baima 28; Pablo Bailetti 26; José Kunz y Oscar Webber 23; Darío Pairone 21; Martín Tosetto 17; Jorge Destefani y Renzo Lucato 16; Cristian Molardo 15; Hernán Calvi 14; Ezequiel García, Emanuel Olmos y Pablo Carignano 13; Emanuel Martino y Germán Perotti 9; Tomás Eisenacht y Jonatan Merke 8; Alberto Scalvasio 2; Roberto Bertoli, Claudio Pautasso, Damián Scalvasio, Marcos García, Arturo Funes y Ricardo Pratto 1.



Mini Power Escuela de Pilotos: Gaspar Fler 228; Benjamín Bottazzi 205; Saimon Cuenca 186; Alex Ramallo 169; Felipe Masuero 148; Santiago Maina 147; Thiago Bottazzi 137; Bruno Acosta 128; Gonzalo Rinaudo 121; Donato Calvi 117; Ezequiel Coria 112; Laureano Cuenca 98; Samuel Calvi 80; Santiago Boscatti 53; Martina Battaglino 42; Bruno Bailetti 27; Martino Bogetto 22 y Leonardo Lovera 2.