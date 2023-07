Termas de Río Hondo hará la sexta fecha del Turismo Pista

La categoría Turismo Pista, una de las que tuvo un mayor crecimiento en los últimos años en el orden nacional, estará disputando una carrera especial el próximo fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo.

La actividad comenzará el viernes en el trazado santiagueño con los primeros entrenamientos y clasificaciones de las tres divisionales.

En la Clase 2, estarán compitiendo el susanense José Luis Costamagna (logró ganar este año y es uno de los grandes protagonistas de esta temporada) y el rafaelino Ricardo Saracco (buscará un resultado positivo), quienes en la sexta fecha estarán compitiendo en uno de los mejores escenarios del país.



El cronograma de la Clase 2 se iniciará el viernes con estas actividades: de 09:50 a 10:10 y de 10:20 a 10:40 Entrenamiento I; de 12:40 a 13:00 y de 13:10 a 13:30 Entrenamiento II; de 15:50 a 16:00, de 16:10 a 16:20 y de 16:30 a 16:40 Clasificación I.



Continuará el sábado en los siguientes horarios: de 09:30 a 09:40, de 09:45 a 09:55 y de 10:00 a 10:10 Clasificación II; a las 12:30 primera serie (6 vueltas); a las 13:00 segunda serie (6 vueltas) y a las 13:30 tercera serie (6 vueltas).



El domingo se disputará la final a las 10:55 (14 vueltas o 35 minutos).



Campeonato (cinco fechas disputadas): Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) 122 puntos; Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) 116,5; José Luis Costamagna (VW Up) y José Bailone (Fiat Way) 111,5; Ezequiel Bosio (VW Up) 110; Nicolás Herrera (VW Up) 107; Carlos Morier (Fiat Way) 88,5; Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) 84; Andrés Calderón (VW Up) a 69 y Facundo Ríos (VW Up) 62,5.