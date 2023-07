9 de Julio tiene árbitro confirmado para su presentación en Formosa

9 de Julio sigue adelante con su puesto a punto de cara al compromiso del próximo domingo 23 de julio, visitando a San Martín de Formosa por la fecha 23 de la zona D del torneo Federal A.

Dicho encuentro se jugará en el estadio Municipal de Formosa desde las 15.30hs y en la jornada de ayer el Consejo Federal confirmó las designaciones arbitrales.



El árbitro designado fue Gustavo Benítes. El salteño estará acompañado por Luciano Díaz y Walter Cardozo, como asistentes. El cuarto será Andrés Franco.



Dicho cruce será el tercero en la temporada 2023 del Federal A. El León suma una victoria, cuando lo recibió en el Soltermam, donde se impuso 1 a 0 (agónico gol de Brian Peralta); y los formoseños ganaron el primero, jugado en Formosa, por 2 a 0.



EL RESTO DE LA FECHA



Sábado 22/07: 15.30hs Crucero del Norte vs Boca Unidos, 17.00hs Sarmiento de Resistencia vs Central Norte. Domingo 23/07: 15.30hs Gimnasia de Salta vs Sol de América.



LAS POSICIONES



Gimnasia de Salta 35, puntos; Sarmiento Resistencia 31; Sol de América 29; Central Norte 25; Boca Unidos 25; Juventud Antoniana 24; 9 de Julio 21; San Martín 20 y Crucero del Norte 20.