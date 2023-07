Hoy comienza la Expo Rural más grande del país: Palermo 2023

Hoy jueves 20 abre sus puertas en Buenos Aires la Expo Rural de Palermo, en su 135° edición, bajo el lema "Vivamos lo nuestro", con una propuesta completa para encontrarse con el campo en pleno centro de Capital Federal, hasta el 30 de julio, en que se realiza el acto “inaugural”.

A lo largo de 12 jornadas, si se contempla que el martes ingresaron ya los primeros animales, el predio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, vuelve a ser el punto de encuentro para representantes del campo, visitantes y profesionales del sector, que pueden disfrutar de las novedades del mundo de la ganadería, la agricultura y la industria.

Este año, según reporta su organización, habrá más de 400 expositores, con 14 provincias representadas institucionalmente y unos 2.000 animales que dicen presente en esta edición.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carlos Solanet, director Comercial de La Rural, dieron a conocer los detalles de esta edición que llega con importantes novedades.

Como será un año eleccionario, se van a convocar a los precandidatos presidenciales, quienes contarán su plataforma de campaña el próximo lunes 24 de julio en una jornada bien política. También los principales economistas brindarán charlas técnicas organizadas con tres tópicos: carne, leche y granos, en línea con las comisiones de trabajo de la SRA.

Además, se realizará por primera vez un encuentro interreligioso el domingo 23, lo cual es inédito en la expo. También, los visitantes podrán disfrutar del Rincón Gaucho, de la granja y el tambo, entre otras actividades. Lamentablemente, este año tampoco estarán presentes las cabañas de Holando, por cuestiones de costos y problemas internos con la organización, que impidieron la llegada de las mejores vacas lecheras para un concurso oficial.



“LO QUE SOMOS COMO SECTOR”

En los días previos a la 135° Expo Rural, que este año tiene un sugerente slogan "Vivamos lo nuestro", el presidente de la Rural, Nicolás Pino dijo que “a pesar del año que hemos vivido con la sequía y la incertidumbre económica, estamos convencidos que venir a la muestra es parte de vivir lo que somos como sector y como país".

Por su parte Solanet expresó: "Va a ser una exposición realmente impactante, muy fuerte, con el apoyo no solamente de los productores agropecuarios, sino también de todos los expositores, la cadena comercial, que, en un escenario complejo, han apostado y demostrado que la Exposición Rural es el escenario no solamente para mostrarse, sino para hacer negocios. En este marco, estimamos generar $38 mil millones en potenciales negocios".

Además, destacó el trabajo que se está realizando en materia de sustentabilidad en el predio "Es la primera Expo Rural con nuestro parque solar en funcionamiento, el más grande de la ciudad. Estamos generando casi 15.000 kWh de energía limpia, un gran desarrollo y apuesta a la sostenibilidad".

En 2023 la Expo presenta su campaña "Vivamos lo Nuestro" en la que se brindará un homenaje a los 100 años de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y también a los 200 años de la llegada de Tarquino, el reproductor que consagró a la ganadería argentina de la raza Shorthorn.



CENTRO DE NEGOCIOS DEL AGRO

Como todos los años, los negocios serán uno de los ejes de la muestra. Charlas, capacitaciones, rondas de negocios y otros espacios impulsarán el encuentro entre vendedores y compradores. Y el Banco Provincia vuelve a tener presencia como expositor, con importantes ofertas crediticias.



LA EXPO RURAL VIRTUAL

Después de un rotundo éxito, este año regresa la plataforma online exporuralvirtual.com.ar para seguir amplificando y comunicando todos los contenidos más relevantes de lo que sucede en el predio de Palermo con información segmentada para clientes y visitantes.

Durante la edición 2022 más de 300.000 personas se conectaron para seguir las actividades, desde todos los rincones del país y del mundo (Brasil, España, México, Uruguay, EEUU, Chile, Francia, China, Hungría, entre otros).



EN VACACIONES DE INVIERNO, UN CLÁSICO

Como todos los años, se perfila como el paseo elegido para grandes y chicos, porque ofrece importantes promociones para pasar una jornada en familia con actividades como: visitas guiadas, recorridos lúdicos en la Granja y el Tambo Demostrativo; vuelta en petiso; exhibiciones de las 4×4; shows en pista; desfiles; así como una oferta gastronómica amplia y la posibilidad de conocer más de 2000 animales de diferentes razas y especies.

Además, el 22 de julio, se realizará la Feria de Emprendedores Sociales "Corazones Abiertos" en la que más de 35 fundaciones y ONG´s presentarán sus productos a la venta, servicios y, fundamentalmente, las causas que las motivan a trabajar por el bienestar de las comunidades de nuestro país.

La venta de tickets está disponible en: https://www.laruralticket.com.ar/event/exposicion-rural-2023

Precios: Lun a miércoles $1900 | Jueves a domingo $2300 | Boleterías $3000 |Jubilados lunes y martes gratis y a partir del miércoles $1500 | Menores de 8 años, personas con discapacidad (presentando certificado) y estudiantes ISEA (presentando libreta), no pagan.