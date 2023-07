Acordaron intensificar los operativos de seguridad de "alta visibilidad"

Ante una demanda ciudadana que no cede en torno a la problemática de la inseguridad, el Comando Unificado de Rafaela que reúne al Municipio, las fuerzas de seguridad y fiscales del fuero penal provincial y federal acordó ayer durante una reunión efectuada en la Jefatura de Policía "comenzar a implementar operativos de alta visibilidad en sectores donde se requiera y de acuerdo al mapa delictivo de Rafaela".

En el primer encuentro posterior a las elecciones primarias, que dejaron un fuerte mensaje a los oficialismos local y provincial, el espacio institucional efectuó un balance de los resultados de las acciones desplegadas la semana anterior y planificó las que realizará en los próximos días. Durante los operativos recientes se identificaron a 478 personas, de las cuales 9 fueron aprehendidas y 4 detenidas, se secuestró un arma de fuego a la vez vez que se logró recuperar una motocicleta y cuatro bicicletas

El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, destacó que en lo que va del mes de julio “se concretó la detención de 30 personas que fueron puestas a disposición de la Justicia y, en función de la normativa vigente, se les aplica la sanción que corresponde".

Como dato positivo, el funcionario señaló que "teniendo en cuenta los lugares de alta conflictividad, advertimos que disminuyó la violencia altamente lesiva como situaciones de armas de fuego y armas blancas".

El Comando Unificado, que incluye a representantes del Ministerio de Seguridad, de la Municipalidad, fuerzas de seguridad y ahora Fiscalía Regional y Federal, se encarga de "diagramar los patrullajes preventivos de acuerdo a los datos reunidos".

Si bien el espacio mantiene reuniones semanales para evaluar lo que se hizo y proyectar lo que se va a hacer, no hay una comunicación clara de sus acciones, no hay datos concretos ni sistematizados y solo se aporta información superficial, como la cantidad de detenidos sin siquiera dar detalles de los motivos. En otras palabras, a pesar del esfuerzo que se declara hacer, la falta de transparencia informativa explica en parte que los vecinos se sientan desprotegidos y consideren que la inseguridad es su principal preocupación.

Además, pese al aumento de los consumos problemáticos, no se advierte una verdadera política de investigación y persecución de quienes venden droga en la ciudad.

Quizás la decisión de intensificar operativos de alta visibilidad responda a necesidades electorales de la coyuntura, pero debería ser una política de estado que se mantenga en el tiempo para garantizar el servicio de seguridad a los rafaelinos, y al mismo tiempo proporcionar mayor calidad de información sobre la problemática y las acciones de intervención.