En Rafaela, Pullaro anunció que el viernes habrá cumbre de 'Unidos'

Más relajado y sin el vértigo que le imprimió a cada presentación durante la campaña, Maxi Pullaro ingresó al salón del Amelia Café, en el centro rafaelino, bajo un fuerte aplauso, generoso con los abrazos y dispuesto a reconocer el trabajo de todos sus colaboradores en el territorio, esos que en toda la Provincia aportaron para construir un triunfo contundente que lo consagró como el candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cefe Mondino, su precandidato a intendente, Lisandro Mársico, ganador de la interna de Unidos en la categoría de concejales, fueron algunos de los que se estrecharon en un abrazo con Pullaro mientras el senador Felipe Michlig también recibía saludos por aquí y por allá al igual que Gisela Scaglia, compañera de fórmula y José Corral, candidato a diputado provincial. Gonzalo Aira, Ale Saione, Carla Boidi y Fito Giacossa también estuvieron en la escena central de la conferencia de prensa organizada para agradecer "al pueblo de Rafaela y del departamento Castellanos por tanto respaldo en las urnas".

Alguien preguntó si Leo Viotti, el más votado en las elecciones locales y ya candidato a intendente de Unidos, aparecería por el lugar con clima festivo. Los organizadores aclararon que el encuentro tenía otro objetivo, agradecer el trabajo realizado en la campaña.

"Empezamos la segunda parte de la campaña, creíamos que una de las primeras ciudades a las que debíamos venir era Rafaela para agradecer desde lo más profundo del corazón a cada vecino de esta ciudad y de este departamento que nos acompañaron con su voto. Fue muy importante para nosotros, y queríamos manifestarlo públicamente", resumió Pullaro. "Los valoramos, son ejemplo a nivel provincial y nacional, porque ustedes representan lo mejor del sistema productivo de la Provincia y de la Argentina, este ejemplo lo queremos proyectar a toda la provincia de Santa Fe", agregó.

"Haber ganado de manera contundente en esta ciudad y en este departamento nos honra, por eso es el segundo lugar al que vinimos a agradecer y decir simplemente, gracias. Agradecer a los candidatos locales, a muchos les fue bien, a otros no les alcanzó. Pero se jugaron por nosotros, por eso nuestro reconocimiento", sostuvo Pullaro en una conferencia plagada de gestos.

Si Scaglia logró un fuerte aplauso cuando elogió a Michlig como estratega provincial para el armado del frente Unidos, Pullaro también hizo calentar las manos de la militancia cuando habló de Rodolfo Fito Giacossa, a quien definió como "gran amigo y noble dirigente que pone las responsabilidades del conjunto por sobre los intereses personales" para después decirle: "Te lo quiero agradecer en tu tierra por tus gestos de generosidad que nos han permitido ganar como lo hicimos".

Sin hacer una política personalista, Pullaro afirmó que "el triunfo es el resultado del trabajo de un equipo, no de una persona". "Siempre nos presentamos como un equipo, desde que vinimos hace más de un año a Rafaela para convocar a los docentes, a los policías, a los comerciantes, a los productores agropecuarios, a los industriales, los escuchamos, pudimos diseñar un plan de gobierno a cada uno de los sectores", recordó al tratar de explicar las razones de la victoria amplia. "Vinimos con propuestas muy claras, después de estudiar los problemas de la Provincia. Dijimos lo que queremos hacer en cada una de las áreas de gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de enriquecer cada una de esas propuestas con los equipos de los otros candidatos que compitieron en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe", expresó.

Y luego efectuó el anuncio del día al adelantar, tras reconfirmar con Michlig, que "el viernes a las 10 fueron convocados los 15 partidos políticos del frente para comenzar la segunda parte de la campaña", una cumbre en la que se espera una foto de unidad entre Pullaro, Carolina Losada y Mónica Fein, sus rivales en la interna del domingo. "La semana que viene vamos a convocar a los equipos técnicos de los tres espacios que participaron en la categoría de gobernador para darle un programa de gobierno a todos los santafesinos", deslizó.

"Con mucha humildad le pedimos a quienes nos votaron y a quienes acompañaron las otras opciones de Unidos, que nos puedan apoyar el 10 de septiembre para que el cambio pueda comenzar el 10 de diciembre", subrayó dirigiéndose a los que marcaron la cruz en los casilleros de Losada o Fein en la boleta única.

Sobre Viotti, Pullaro indicó que "hoy (por ayer) se comunicó con el presidente del partido (Michlig), y dos veces conmigo. Queremos que Unidos para Cambiar Santa Fe tenga muchos gobiernos locales, muchas intendencias y muchas comunas, porque es importante llevar adelante nuestros programas con gente que comparte nuestros principios. Será más sencillo gobernar de esa manera. Pero no vamos a hacer lo que hizo este gobierno provincial, que discriminó a los gobiernos locales que pensaban distinto, como los radicales, los socialistas y los del PRO".

Después dijeron que primero debe concretarse la cumbre del viernes y luego será el turno de sumar a todos los candidatos locales.

Pullaro tiró flores para Losada y Fein, todo el tiempo. "Yo entiendo que Losada no perdió. El frente ganó y cada uno hizo su aporte. Como a nosotros hace dos años no nos tocó ganar, y no entendimos que perdimos sino que habíamos hecho un aporte para que un equipo y un programa pudiera triunfar", indicó en alusión a las elecciones nacionales del 2021.

"Fue una campaña difícil tanto desde Mónica Fein y Carolina Losada me criticaron, pero el domingo mismo muy temprano tuvieron un gesto que valoro, se comunicaron con nosotros, se pusieron a disposición y en conferencia de prensa plantearon claramente los objetivos que son compartidos por todo el frente, hacer un aporte para construir una mayoría y ganar en la provincia de Santa Fe, que a su vez contribuya a un cambio que debe venir en la Argentina", enfatizó el candidato a gobernador. "Ese gesto de grandeza que tuvo Carolina Losada y Mónica Fein hace que tracemos una línea y miremos para adelante, trabajando todos juntos porque los problemas que han en Santa Fe son muy graves, los de inseguridad y los del sistema educativo, que ha retrocedido en calidad educativa. Ha habido un desinversión en salud pública", amplió. "Lo importante es que estemos todos juntos para hacer un buen gobierno en Santa Fe", cerró.

Antes de Pullaro, habló Michlig: "Venimos acompañando a Maxi y a Gisela con todo el equipo porque queríamos agradecer el esfuerzo y el trabajo de la militancia, pero especialmente agradecer al pueblo del departamento Castellanos y de esta ciudad de Rafaela por el gran apoyo que nos han dado. Las cifras del domingo han sido contundentes. Hemos superados como frente Unidos para Cambiar Santa Fe los 950 mil votos, algo histórico en la Provincia", resaltó. De todos modos, admitió que más allá de la victoria "tenemos los pies sobre la tierra, somos cautos, somos responsables, hemos ganado una primera instancia muy importante pero nos estamos preparando con humildad para las elecciones del 10 de septiembre". "Rafaela y el departamento Castellanos es el motor productivo de la Provincia, vamos a trabajar muy fuerte para dar respuestas al campo, al comercio, a la industria y al sector de los servicios para generar oportunidades", finalizó.

Por su parte, Corral anticipó que "con Clara García vamos a conformar una lista de diputados que le va a ganar a Perotti en la general, porque necesitamos que el gobernador tenga el apoyo de la Legislatura para cambiar Santa Fe desde el 10 de diciembre".

Y Scaglia, sin la espuma del triunfo, señaló que "tenemos una gran responsabilidad de cara a lo que viene, hemos generado muchas expectativas en los santafesinos, pero hay que tener en claro que en cada voto hay esperanza, pero también dolor, sufrimiento y mucha necesidad de que se arreglen muchas cosas". "El voto que tuvimos el domingo está marcado por una Santa Fe que nos tiene que doler a todos, es una Santa Fe que no tiene la escuela que se merece, una Santa Fe que no tiene las rutas que necesita, una Santa Fe que no tiene los hospitales y las ambulancias que necesitan los santafesinos". concluyó.